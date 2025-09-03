[포토] '디지털 중독으로 우리를 지키는 방법' 강연하는 안유석 교수

안유석 서울대학교병원 정신건강의학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석, '디지털 중독으로부터 우리를 지키는 방법' 이란 주제로 강연을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>