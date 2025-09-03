조정훈 "전한길 내보내도 지지율 안 올라…尹 면회는 인간적 차원"

"사람 교체 아닌 당 체질 개선 필요" 강조

尹 면회 논란에 "조국 면회에 비판 안 해"

최근 국민의힘 내부에서 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 조처해야 한다는 요구가 나온 가운데, 조정훈 국민의힘 의원이 "지금은 서로서로 밀칠 때가 아니다"라고 반대 의사를 표현했다. 특히 조 의원은 이런 요구를 두고 "(국민의힘) 지지율 상승이 한두 사람 제거한다고 이루어지지 않는다"고 강조했다.

앞서 국민의힘 소장파인 김용태·김재섭 의원은 최근 전 씨를 당에서 내보내라고 장동혁 대표에게 요구했다. 김용태 의원은 "지도부가 극단적 세력하고 절연해야 한다"며 "계엄을 옹호하거나 부정선거를 계속 말씀하시는 분들하고 같이 갈 수 없다는 것을 명확하게 밝히셔야 한다"고 주장했다. 김재섭 의원도 "찬탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성파)와 전 씨가 같은 당에 존재하는 건 불가능하다"며 "(장 대표가) 결단해야 한다"고 밝혔다.

이런 발언에 대해 조 의원은 2일 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연해 "합리적이고 중도로 가자는 두 의원의 의견이 무슨 뜻인지 이해한다"면서도 "누구를 제거하라, 제거하지 말아라 이런 정치는 멈춰야 한다고 생각한다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "이재명 정부의 부정 평가가 많이 늘었다는 여론조사도 있었는데, 저희 국민의힘이 소위 반사 이익을 얻지 못하고 있다"면서 "'국민의힘에 한 번 기대해볼까' 여기까지는 오지 않는 것이므로 체질 개선을 해야 한다. 중요한 것은 사람 교체가 아니라 당의 체질 교정 체질 개선이 먼저"라고 지적했다.

아울러 조 의원은 김민수 국민의힘 최고위원이 윤석열 전 대통령 접견 면회를 신청한 것을 두고 "오랜 인연을 갖고 계신 분들이 인간적 차원에서 건강하시냐 하고 면회 가는 것 같다"면서 "조국 전 장관이 구치소에 있을 때 감옥에 있을 때 면회 갔는지도 이런 거 갖고 뭐라 그런 적은 없다. 정치적으로 큰 의미를 두지 않는다"고 덧붙였다.





