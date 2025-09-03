끓는 물에 봉지째 만두 '풍덩'…위생 논란 또 터진 中 식당

더우인 영상 확산에 누리꾼 비난 폭주

중국 곳곳서 반복되는 위생 사고…불신↑

중국 광둥성의 한 식당에서 냉동 만두를 비닐 포장 봉지째 끓는 물에 넣어 조리하는 장면이 공개돼 논란이 일고 있다.

1일(현지시간) 중국 매체 넷이즈 등에 따르면 최근 중국 사회관계망서비스(SNS) 더우인에 중국식 물만두 '슈이자오'를 봉지째 그대로 조리하는 모습이 담긴 영상이 올라와 빠르게 확산했다. 영상을 촬영한 제보자는 지난달 30일 광둥성의 한 식당을 방문했다가 이 같은 광경을 목격했다고 전했다.

영상 속에서 식당 직원은 냉동 만두 봉지의 입구를 살짝 뜯은 뒤 비닐이 덮인 채로 끓는 솥에 통째로 담갔다가 채반으로 건져냈다. 이후 포장을 벗겨낸 만두를 그릇에 담고 국물과 고명을 올려 손님에게 내놨다. 제보자는 "솥 안에는 국수면도 함께 들어 있었다"며 "얼마나 많은 음식이 봉지째 조리됐을지 상상도 되지 않는다"고 했다.

냉동만두 포장재로 쓰이는 비닐은 대부분 폴리에틸렌(PE)이나 폴리프로필렌(PP) 등 저온 보관 전용 재질로 끓는 물에 직접 넣으면 유해 화학물질이 음식으로 옮겨 갈 수 있다. 한국 식품의약품안전처 역시 PE 소재의 비닐을 고열에 오래 노출하지 말 것을 권고하고 있다.

영상을 접한 중국 누리꾼들은 "비닐을 끓는 물에 넣을 때 발생하는 유해 물질을 손님이 그대로 섭취한 것 아니냐", "사장은 시간을 아꼈지만 손님은 병을 얻을 수 있다"며 강하게 비판했다. 한 배달 기사는 "이런 비위생적인 조리 장면은 흔히 본다. 그래서 나는 배달 음식을 먹지 않는다"고 토로하기도 했다.

논란이 커지자 중국 당국은 해당 식당에 대한 조사에 착수했다.

반복되는 식품 위생 사고, 불신 커져

중국에서는 이 같은 식품 위생 문제가 반복적으로 발생해 사회적 불신을 키우고 있다. 지난 5월에는 산시성의 한 프랜차이즈 식당에서 밥그릇으로 하수구 오물을 퍼내는 장면이 공개돼 본사가 사과문을 발표했다.

지난 7월에는 한 사립 유치원에서 급식을 먹은 원생 200여명과 교직원 20여명에게서 납 중독 증상이 발생해 중국 전역에 충격을 주기도 했다. 당국 조사 결과 유치원 원장의 지시로 조리사들이 식용으로 쓸 수 없는 물감을 밀가루 반죽에 넣어 빵과 떡 등을 조리해 원생에게 제공한 것으로 드러났다. 원장은 유치원 원아 모집 경쟁 과정에서 홍보용으로 사용할 급식 사진을 예쁘게 찍기 위해 급식에 물감을 섞은 것으로 알려졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



