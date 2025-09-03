정청래 "국민의힘 스스로 해체할지 해산 당할지 선택의 시간 다가올 것"

'초선 의원 가만히 있으라'는 나경원 발언 비판

추경호 내란 유죄시 위헌정당 해산 불가피

이재명 피습 테러지정 국정원 은폐 의혹 지적

정청래 더불어민주당 대표는 3일 '초선 의원은 가만히 있으라'는 발언을 한 나경원 국민의힘 의원을 두고 "믿고 싶지 않은 역대급 망언"이라고 비판했다. 국민의힘을 상대로는 "스스로 해체할 것인가 국민과 헌재로 인해 해산될 것인가 선택의 시간이 다가올 것"이라고 언급했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 "초선은 굿이나 보고 떡이나 먹으라는 것이냐, 초선은 가만히 있어야 하는가, 초선은 가마니인가, 초선이 무엇을 모른다는 것인지 알 길이 없으나 나 의원은 예의를 모르는 듯하다"고 질타했다. 그는 "국회의원은 초선이든 5선이든 세비가 같고 월급도 같고 똑같은 의무와 권리를 갖는다"면서 "5선이라고 초선보다 5배 훌륭한 인격이 높은 것이 아니다. 구태스럽고 썩은 5선보다 훌륭한 초선이 더 많다고 생각한다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.3 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 나 의원의 국회선진화법 위반 재판이 6년째 이뤄지고 있는 점, 비상계엄에 대한 입장, 국민의힘 일각에서 제기된 윤석열 전 대통령과 김건희 여사 석방 문제에 대해 동의 여부 등에 대해 "대답 좀 해보라"고 촉구했다. 이어 "국민의힘 초선 의원들은 나 의원의 분부대로 가만히 앉아 있더라도 민주당 초선 의원들께선 가만히 앉아 있지 마시고 활발히 자기 주장을 펼치기를 바란다"고 덧붙였다.

이외에도 정 대표는 "이재명 대통령이 민주당 당대표 시절 습격당한 사건과 관련해 테러로 지정하지 말자는 내용을 담은 국정원 보고서가 확인됐다고 한다"며 "이는 해당 사건이 정권 차원에서 조직적으로 은폐, 축소, 왜곡, 조작됐음을 입증하는 증거"라고 언급했다. 전날 국회 정보위원회 민주당 간사인 박선원 의원은 국정원 특별감사 중간보고와 관련해 정원 법률특보가 '테러'로 지정하지 말 것을 건의한 보고서가 있었다고 전했다.

정 대표는 당시 피습 사건을 거론하며 "철저하게 증거가 보존되고 철저하게 수사해야 될 것이 웬지 축소됐다는 인상을 그때도 가졌다. 경찰이 물동이를 들고 와서 현장을 물청소하는 장면은 두고두고 아무리 생각해 봐도 이상한 일이 아닐 수 없다"면서 "물청소로 증거를 인멸하고 어떻게든 축소하고 은폐하기에 바빴다는 것이 이제 입증되는 것 같다"고 했다.

정 대표는 이외에도 언론 보도를 인용하며 "만약 국민의힘 전 원내대표 추경호 의원의 표결 방해 의혹이 사실로 확인돼 구속기소되고 1심 재판에서 내란의 중요 임무 종사자로 유죄 판결을 받는다면 국민의힘은 내란당이 되는 것이고, 그렇다면 국민의힘은 위헌정당 해산 심판 대상을 피할 길이 없어 보인다"고 했다. 이어 "통합진보당 사례에 비춰 보면 국민의힘은 10번, 100번, 1000번 1만번 정당을 해산해야 한다"면서 "국민의힘은 스스로 해체할 것인가 국민과 헌재로 인해 해산될 것인가 선택의 시간이 다가올 것"이라고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



