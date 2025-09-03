폭발한 메르츠, 푸틴에 "전범" 지칭…우크라 파병엔 선그어

푸틴 향한 비판 수위로는 최고

프리드리히 메르츠 독일 총리가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 처음으로 '전범(war criminal)'으로 지목했다. 지난 5월 총리 취임 후 러시아 군사작전을 계속 비판해 온 메르츠 총리가 푸틴 대통령에 대해 내놓은 최대 수위 발언이다.

메르츠 독일 총리는 2일(현지시간) 자트아인스(Sat.1) 방송에 출연해 "그는 아마 우리 시대 최악의 전범일 것(perhaps the most serious war criminal of our time)"이라며 "우리는 전범을 어떻게 다뤄야 하는지 명확해야 한다. 여기에 관용이 들어갈 여지는 없다"고 말했다.

메르츠 총리는 지난 5월 취임 후 러시아의 군사작전을 "최악의 전쟁범죄" "민간인에 대한 테러"라고 규탄해 왔지만, 푸틴 대통령을 향해 직접 "전범"이라고 지칭한 것은 이번이 처음이다.

그는 취임 직후부터 우크라이나에 대한 군사 지원 기조를 강화하며 재정 지원을 확대했다. 여기에 방공시스템·전차·장거리포탄 등 군수 물자를 제공해 왔다. 당초 대선 공약에도 우크라이나 지원 확대 방안이 포함된 바 있다.

메르츠 총리는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장이 최근 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 언급한 우크라이나 파병 문제를 두고서는 EU와 입장이 다르다고 재차 강조했다. 그는 지난달 31일에도 서방 군대의 우크라이나 주둔 문제와 관련해 "현재 시점에서 아무도 지상군 파병을 논의하지 않는다"며 큰 틀의 안전보장 체계를 마련하는 게 우선이라는 뜻을 밝힌 바 있다. 미국이 자국 지상군 투입에 선을 그은 가운데 안전보장군 파병 의사를 밝힌 유럽 국가는 영국·프랑스·에스토니아 등이 있다.

메르츠 총리는 안전보장군 파병 여부를 묻는 말에 "현재로서는 그런 구체적인 계획이 없다"며 안전보장 방안은 휴전 또는 평화협정이 체결돼야 결정될 문제라고 말했다. 또 "EU는 그 문제에 대한 권한이 없다"고 잘라 말했다. 이는 군사 지원은 전후 안전보장을 협의하는 '의지의 연합' 참여국이 결정할 일이라는 뜻으로 보인다.

독일 정부 역시 자국 지상군을 파병하는 데 부정적인 입장을 공유하고 있다. 보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관은 전날 "EU가 군대 배치에 어떤 권한도 없는 점은 둘째치고 논의를 어떤 식으로든 확인 또는 논평하는 건 삼가야 한다"며 "협상 테이블에 앉기도 전에 이런 주제를 말하는 건 근본적으로 잘못됐다"고 지적했다.

한편, 지난달 15일 미·러 정상회담 이후 러시아·우크라이나 평화 협상은 교착 상태다. 러시아 독립 매체 미디어조나와 BBC 러시아는 2025년 8월 기준 러시아군 사망자 수가 22만명을 넘었다고 보도했다. 우크라이나 사상자 수는 약 40만명으로, 이 중 사망자는 최대 10만명에 이르는 것으로 추정됐다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



