홍천군, 온라인 쇼핑몰 추석맞이 전 상품 40% 할인쿠폰 이벤트

이종구기자

입력2025.09.03 09:17

강원도 홍천군이 추석을 맞아 온라인 쇼핑몰 홍천몰 고객 감사 이벤트로 전 상품 40% 할인쿠폰 기획전을 진행한다.

홍천군 온라인 쇼핑몰 '홍천몰' 추석맞이 기획전. 홍천군 제공

행사 기간은 9월 한 달간이며, 홍천몰 회원을 대상으로 매주 화요일 오전 10시에 쿠폰을 발급한다. 쿠폰 발급은 총 5차로 진행되며, 1차(9월 2일)·차(9월 9일)·차(9월 16일)·차(9월 23일)·5차(9월 30일) 일정에 따라 순차 오픈된다.


해당 쿠폰은 선착순 발급으로 조기 소진될 수 있으며, 1만 원 이상 구매 시 최대 4만원까지 사용 가능하고 쿠폰 발급일 2일 이후 자동 소멸된다.

현재 홍천몰에는 한우, 홍삼, 잣, 전통주 등 관내 기업들이 직접 생산하거나 제조한 우수한 제품들이 입점해 있으며, 이번 행사를 통해 홍천의 명품 농축산물, 임산물 등을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

