“시민과 함께 물놀이 안전 지켰다”… 울산소방본부, 119시민수상구조대 운영 종료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.03 08:43

6∼8월 진하·일산해수욕장서 380여명 참여

84건 구조구급 활동·3600여회 안전조치 등

울산소방본부는 지난 6월 27일부터 8월 31일까지 진하해수욕장과 일산해수욕장에서 운영한 119시민수상구조대 활동을 성공적으로 마무리했다.


올해 119시민수상구조대는 소방(구조대원·의용소방대원), 자원봉사자 등 총 380여명 규모로 편성돼 본격적인 피서철 동안 해수욕장을 찾은 시민과 관광객의 물놀이 안전을 책임졌다.

시민수상구조대는 이 기간에 총 84건의 구조·구급 활동을 펼쳤다. 또 3600여회의 안전조치와 1200여회의 안전사고 예방 캠페인과 계도 활동을 통해 여름철 해변 안전사고 예방에 큰 역할을 했다.


소방본부는 이번 활동을 통해 현장 안전관리의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었으며, 내년에도 시민들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 필요한 부분을 보완해 운영할 계획이다.


울산소방본부 관계자는 "119시민수상구조대는 단순한 구조 활동을 넘어, 시민과 함께 만드는 물놀이 안전문화의 중심에 있었다"라며 "자발적으로 참여한 자원봉사자와 소방대원들의 헌신 덕분에 올해도 큰 사고 없이 여름을 마무리할 수 있었다"라고 말했다.

울산소방본부는 해수욕장 외에도, 신명해변, 선바위, 철구소 등에 안전요원을 배치해 물놀이 사고를 예방해 왔다. 철구소는 연장 운영을 통해 휴가철 이후까지 안전 관리를 이어가고 있다.

119시민수상구조대.

119시민수상구조대.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
