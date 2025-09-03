본문 바로가기
"오늘은 무슨 댕기할까?" K전통 담아낸 갤Z폴드·플립7 옥외 광고

김보경기자

입력2025.09.03 08:11

수정2025.09.03 09:00

서울역서 초대형 디지털 옥외 광고
폴드7 병풍처럼 펼쳐…AI 기능 결합

삼성전자가 서울역을 시작으로 서울 주요 랜드마크에서 갤럭시Z 폴드7과 플립7을 주제로 한 초대형 미디어아트 디지털 옥외광고를 선보인다.

삼성전자가 서울역에서 진행하는 갤럭시Z 폴드7, 플립7 초대형 미디어아트 디지털 옥외광고 모습. 삼성전자 제공

삼성전자는 지난 1일부터 서울역에서 역사 내부를 파노라마 형태로 둘러싼 초대형 미디어아트 광고를 시작했다. 총 길이 91m, 높이 5.5m, 면적 610.5㎡의 압도적 크기로 몰입도 높은 영상을 시청할 수 있다.


이번 미디어아트는 한국의 예술적 요소를 강조해 병풍 모양으로 펼쳐지는 갤럭시Z 폴드7, 민화와 자연스럽게 어우러지는 갤럭시Z 플립7 등 전통적 이미지와 최신 갤럭시 인공지능(AI) 기능을 결합해 구성한 것이 특징이다.

'생성형 편집'으로 남자 모델이 입은 옷을 바꿔보고, '제미나이 라이브'를 활용해 남자 모델과 여자 모델이 각각 가장 어울리는 갓과 댕기를 추천받는 모습을 담아냈다.

디지털 옥외광고의 ‘제미나이 라이브’ 활용 장면. 삼성전자 제공

삼성전자는 최근 K컬처 열풍에 힘입어 한국 전통 민화의 아름다움과 현대적인 기술을 결합한 미디어아트를 통해 폴더블 신제품과 갤럭시 AI 기능을 주목도 높은 방식으로 알린다는 전략이다.


오는 5일부터는 명동 신세계 스퀘어, 광화문 KT 스퀘어, 강남 코엑스몰, 마곡 원그로브 내 그로브 웨이 등 서울 주요 랜드마크에서도 미디어아트 디지털 옥외광고를 접해 볼 수 있다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

