초등학교에 오성홍기 내걸리자 "여기가 중국이냐" 항의 폭주

오성홍기 게양 논란에 "타 국기도 1달씩 게양"

"여기가 중국이냐" 항의 민원 폭주

서울 용산구의 한 초등학교 게양대에 내걸린 오성홍기. 엑스 캡처

서울 용산구의 한 초등학교 운동장 게양대에 오성홍기가 내걸린 사실이 알려지면서 누리꾼들의 공분이 일고 있다. 학교는 그간 다문화 교육의 일환으로 대만·베트남 등 다양한 나라의 국기를 한 달씩 게양해 왔다고 해명한 상황이다.

2일 서울 용산구 소재의 한 초등학교는 이같은 논란이 일자 지난 2주간 게양했던 오성홍기를 내렸다. 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼져나갔고, 이에 따른 민원이 제기됐기 때문으로 보인다.

해당 초등학교 측은 공지를 통해 "다문화 국기 게양과 관련해 물의를 일으켜 사과드린다. 본교는 다문화 세계 시민교육의 일환으로 매달 재학 중인 다문화 학생의 국기를 태극기와 함께 게양하고 있다"라며 "그동안 캄보디아, 대만, 베트남, 우즈베키스탄, 일본 국기 등을 한 달씩 게양했고, 중국 국기는 2주 게양하고 내렸다"고 밝혔다.

논란이 된 사진에 대해서는 오성홍기만 게양했던 것이 아니라 태극기도 함께 게양했고, 사진 각도로 인해 그 모습이 보이지 않았던 것이라고 해명했다. 학교 측은 "본교에는 국기 게양대가 2개 있고, 왼쪽에는 태극기, 오른쪽에는 우리 학교에 재학 중인 다문화 학생들의 국기를 한 달 주기로 교체하고 있다"고 재차 설명했다.

계속 커지는 반중정서…명동서 밤마다 "차이나 아웃" 시위도

최근 주한 중국대사관이 위치한 명동 일대에서는 "차이나 아웃"을 외치는 반중 시위도 이어지고 있다. 보수단체 회원들과 일반 시위 참가자 등 수백명이 반중 구호를 외치며 시위를 이어가고, 이에 인근 상인들은 "중국인 관광객이 떠나갈까 걱정된다"며 우려의 목소리를 표하고 있다.

또 지난 2월에는 주한 중국대사관 앞에서 '멸공 페스티벌'이 열리는 등 12·3 비상계엄 사태 이후 반중(反中)을 넘어 혐중(嫌中) 정서를 드러내는 움직임이 확산하고 있다. 지나가던 중국인 관광객들과 눈을 마주친 집회 참가자들은 "꺼져라"라며 욕설을 내뱉는 등 수위도 갈수록 높아지는 모습이다.

서울 명동거리에서 반중 시위대가 "차이나 아웃"을 외치며 행진하고 있다. Owl My God 중국 다큐멘터리 유튜브 캡처

이에 주한 중국대사관은 지난 7월 한국 측에 공식 문서를 보내 반중 시위와 관련한 어려움을 호소했다. 중국의 한국 선거 개입설이 퍼지면서 중국대사관 인근에서 진행되던 시위가 최근 격화할 조짐을 보이자 한국 정부가 더 주의를 기울여달라고 요청한 것이다.

중국대사관은 소셜미디어를 통해 "최근 일부 사람들이 중국인 관광객이 많이 찾는 서울 명동 등지에서 반중 집회와 시위를 벌이고 있으며, 과격한 행동을 할 가능성도 배제할 수 없다"라며 "대사관은 한국 측에 엄중히 항의하며 중국 국민의 신변 안전을 보장하기 위한 조치를 취할 것을 요구했다"고 밝혔다.

이에 이재명 대통령도 지난달 열린 국무회의에서 이를 언급한 바 있다. 이 대통령은 지난달 12일 국무회의에서 "얼마 전에 보니까 대림동, 중국 외교공관 앞에서 표현의 자유를 넘어서는 욕설과 폭력이 난무하는 혐오 시위가 벌어졌다"라며 "다양성과 포용성을 중시하는 민주주의 모범 국가라는 대한민국의 위상에 결코 걸맞지 않은 모습"이라고 말했다.





박지수 인턴기자



