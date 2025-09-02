경찰 따돌리고 도쿄 주택가서 여성 살해한 30대男 구속·신상공개

도쿄서 한국 여성 피습 사망

日 하네다공항서 체포

일본 도쿄에서 40대 한국인 여성 A씨를 살해한 혐의를 받는 30대 한국인 남성이 현지 경찰에 의해 구속됐다.

일본 도쿄에서 40대 한국인 여성을 살해한 혐의를 받는 박모씨. 일본 ANN뉴스

2일 교도통신과 NHK 등에 따르면 이 남성은 전날 흉기로 여성을 공격한 뒤 도주하다가 하네다공항 제3터미널에서 체포됐다. 교도통신은 박씨의 옷에서 혈흔이 확인됐다고 전했다.

전날 도쿄 세타가야구 거리에서는 A씨가 피를 흘린 채 길가에 쓰러져 있는 상태로 발견됐다. A씨는 병원으로 이송됐으나 사망했다. 발견 당시 목에서는 자상으로 추정되는 상처가 발견됐다.

도쿄 미나토구에 거주했던 A씨는 의류 관련 일을 했으며, 전날 사진 스튜디오를 방문했다가 휴식하기 위해 잠시 건물 밖으로 나왔을 때 습격당한 것으로 전해졌다.

두 사람은 지난해 10월 일본어 학습 애플리케이션(앱)을 통해 만나 올해 4월부터 교제했다. 박씨는 지난달 23일 일본에 입국해 피해 여성 집에 머물렀다.

하지만 피해 여성은 같은 달 29일 경찰에 "한국에서 온 교제 상대에게 식당에서 헤어지자고 이야기했더니 그가 화를 내서 집으로 돌아왔다"며 "며칠 전에는 폭력을 행사했다"고 말했다.

이에 일본 경찰은 박씨에게 여성 근처에 접근하지 말 것을 구두로 경고했으며 A씨에게는 피신을 권고한 것으로 알려졌다. 경찰은 박씨가 "오사카에 들렀다 귀국하겠다"고 하자 도쿄역까지 따라가 그가 고속열차 신칸센에 탑승하는 것을 확인했다.

하지만 그는 이튿날인 지난달 30일 A씨가 거주하는 곳에 다시 방문했다. 요미우리는 경찰이 나리타공항까지 박씨와 동행해 그가 출국 수속을 밟는 모습을 지켜봤으나 출국하지 않은 것으로 보인다고 전했다.

일본 경찰은 박씨의 이름과 나이 등 신상정보를 공개한 상태다. 박씨의 거주지와 직업은 확인되지 않았다. 일본 매체 ANN뉴스, TBS 등에는 하네다공항에서 경찰차로 호송되는 박씨의 모습이 모자이크 처리 없이 공개되기도 했다.

박씨는 혐의에 대해 묵묵부답으로 일관하고 있는 것으로 알려졌다. 일본 경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



