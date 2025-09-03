SAMG엔터, 오버행 우려로 뒷걸음질

올 상반기 622% 상승 후 하반기에 40% 하락

전환청구권 행사에 따른 오버행 우려

연말 다가오면서 투자심리 회복 기대

올해 상반기 가파르게 주가가 상승했던 SAMG엔터테인먼트 주가가 연일 뒷걸음질 치고 있다. 오버행(잠재적 매도물량) 우려가 주가의 발목을 잡고 있다.

3일 금융투자업계에 따르면 SAMG엔터 주가는 올해 하반기 들어 40% 하락했다. 같은 기간 코스닥 지수는 1.6% 올랐다.

SAMG엔터 주가는 지난해 말 1만2000원 선에서 올해 6월 말 9만1900원으로 치솟았다. 1월부터 6월까지 주가가 622% 상승했다. 애니메이션 '캐치! 티니핑'이 인기를 끌면서 캐릭터 사업이 성장을 이끌었다. 올해 상반기에 연결 기준으로 매출액 711억원, 영업이익 116억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 43% 증가했고, 영업이익은 흑자 전환했다.

실적 개선을 바탕으로 빠르게 기업가치가 상승했는데 하반기 분위기가 바뀌었다. 차익 실현을 위한 매도 물량이 나오기도 했고 3분기 성장성에 대한 불확실성도 커졌다. 연말 성수기를 앞두고 3분기에 증가 속도가 둔화할 것으로 보는 투자자가 늘었다. 2년 전 기관 투자가를 대상으로 발행한 전환사채(CB)에 대한 전환청구권 행사 소식도 투자심리에 영향을 줬다.

지난달 18일 SAMG엔터는 2회차 CB를 보유 중인 투자자 가운데 일부가 전환청구권을 행사했다고 공시했다. 전환가는 2만3923원이고 보통주 64만여주가 오는 5일 상장한다. 현재 주가가 5만4800원인 점을 고려하면 CB 보유자는 2년 만에 100%가 넘는 수익률을 달성할 것으로 보인다.

앞서 SAMG엔터는 2023년 8월 신규사업 확장과 해외사업 확대 자금을 마련하기 위해 300억원 규모의 CB를 발행했다. 전환청구권을 행사할 수 있는 기간은 지난달 18일부터 2028년 7월18일까지다. 올해 들어 주가가 급등하면서 투자자들은 전환청구권을 행사할 수 있게 되자마자 서둘러 보통주로 전환했다. 전체 발행 주식의 약 7.3%에 해당하는 주식 상장을 앞두고 오버행 우려가 커졌다.

김아람 신한투자증권 연구원은 "투자심리가 회복하려면 전환사채 오버행 우려가 조금이라도 완화될 필요가 있다"며 "2028년까지 전환될 수 있는 잔여 물량은 61만주"라고 설명했다.

주가가 고점 대비 큰 폭으로 하락했으나 연말이 다가올수록 투자심리 회복 가능성은 커질 것으로 보인다. SAMG엔터는 올 하반기에 ▲캐치! 티니핑 시즌6 ▲메탈카드봇 시즌3 등 주요 신작을 공개한다. 영화 '사랑의 하츄핑' 후속작인 '캐치! 티니핑' 시리즈 두번째 영화도 준비하고 있다.

김 연구원은 "IP 인지도가 높아지고 화제성 데이터가 쌓이면 협업 기회가 늘어난다"며 "IP 인지도 상승과 협업 기회 확대로 이어지는 선순환이 빨라질 수 있다"고 내다봤다.

이현지 유진투자증권 연구원도 "키즈 시장에서의 압도적 성장과 함께 해외 팬덤 기반의 성과가 더해질 것"이라고 전망했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>