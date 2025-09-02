군인공제회 부동산 블라인드펀드 GP에 이지스·코람코자산운용 선정

각 500억원 배정

군인공제회가 국내 부동산 개발형 블라인드펀드 출자사업의 위탁운용사로 이지스자산운용과 코람코자산운용을 최종 선정했다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군인공제회는 국내 부동산 개발형 블라인드펀드 위탁운용사 2곳에 총 1000억원을 출자하기로 이날 결정했다. 각 펀드에 500억원씩 배정하며, 펀드별 최소 결성 총액은 1000억원이다. 운용사 선정 통보일로부터 6개월 이내 펀드 등록을 완료해야 하며 펀드 만기는 8년 이내(3년 이내에서 연장 가능)다.

운용사들은 수도권 또는 주요 광역시 내 개발사업이나 밸류애드 자산 에쿼티(Equity) 및 대출 투자로 자산을 운용하게 된다. 개발 사업 종류는 업무시설, 물류센터, 주거시설, 복합시설 등이다.

군인공제회는 정부 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 제도 개선 추진에 발맞춰 지난 5월부터 부동산 개발사업에 투자하는 개발형 블라인드펀드 위탁운용사 모집 절차를 진행해왔다. 총 21개 운용사가 지원해 10.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 숏리스트에는 미래에셋자산운용, 이지스자산운용(KB증권 Co-GP), 제이알투자운용, 캡스톤자산운용, 코람코자산신탁, 코람코자산운용이 이름을 올렸다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>