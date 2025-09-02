Sh수협은행, 서대구지점 초역세권 핵심상권 두류네거리로 이전

유동인구 풍부한 두류네거리 중심상권, 고객 접근성·편의성 증대

"지역밀착 마케팅, 주민·소상공인·기업인과 동반성장할 것"





2일 Sh수협은행 서대구지점 이전 및 오픈 기념행사에서 도문옥 경영전략그룹 수석부행장(가운데) 등 주요 내외빈들이 기념촬영을 하고 있다.

Sh수협은행이 서대구지점을 이전하고 오픈 기념행사를 가졌다고 2일 밝혔다.

새롭게 이전한 서대구지점은 대구 서구와 달서구의 경계지점인 두류네거리에 자리잡아 가시성이 우수하다. 또 지하철 2호선 두류역과 연결되는 초역세권에 여유있는 주차공간을 확보해 도보 고객과 차량이용 고객 모두 편리하게 영업점을 방문할 수 있다.

서대구지점 배후에는 대단위 아파트 단지와 종합쇼핑몰, 스트리트몰 등 각종 생활·상업시설이 밀집해 있어 유동인구가 풍부하고 두류역자이, 두류스타힐스 등 신규 단지도 입주가 진행되고 있어 안정적 기반고객 확대가 가능할 것으로 전망된다.

Sh수협은행 관계자는 "그동안 건물노후에 따른 영업점 편의공간 부족, 주차공간 부족 등으로 불편함을 겪었던 고객님들께 더 나은 환경과 편리한 서비스를 제공해 드리고자 이전을 추진했다"며 "점주권 내에 대단지 아파트와 상업시설이 밀집해 있는만큼 신규고객 창출과 우량고객 증대, 비이자이익 확대 등에 역량을 집중할 방침"이라고 밝혔다.

한편, 이날 이전 오픈 기념행사에는 도문옥 Sh수협은행 경영전략그룹 수석부행장과 서대구지점 우수고객, 경북지역 수협 조합장 등 주요 내외빈이 참석해 서대구지점의 성공적 이전과 새로운 출발을 축하했다.

도문옥 수석부행장은 "서대구지점이 지역밀착 마케팅과 상생형 금융서비스를 통해 지역 주민, 중소상공인, 기업인과 함께 동반성장하는 랜드마크로 자리매김해주길 기대한다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



