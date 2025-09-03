'中 배터리 탑재' 기아 EV5, 실구매가 4000만원대 초반

기아 신형 전기차 EV5 미디어 데이

실구매가 4000만원대 초반 예상

현대차그룹 최초 '가속 제한 보조' 기능 탑재

EV5 기본 모델 외장 이미지. 기아

기아가 전동화 패밀리 스포츠유틸리티차량(SUV)인 EV5의 국내 사전 계약을 시작한다고 3일 밝혔다. EV5는 중국 CATL의 삼원계 배터리를 적용해 실구매 가격을 4000만원대 초반까지 낮췄다. 또한 패밀리카로서 강점을 갖추기 위해 주행안전성을 위한 '가속 제한 보조' 기능을 그룹 최초로 적용했고, 뒷좌석에는 접이식 테이블도 새롭게 도입했다.

전날 기아는 서울 삼성동에서 '더 기아 EV5 미디어 데이'를 통해 제품의 특장점과 출시 가격을 공개했다. 정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 "EV5의 출시로 기아의 전기차 라인업을 완성하면서 1인 가구부터 대가족까지 개개인의 다양한 니즈(수요)에 부합하는 최적 선택지를 제공할 수 있게됐다"고 말했다. EV5는 중국 CATL의 81.4㎾h 용량의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 탑재해 1회 충전 주행가능거리 460㎞를 확보했다. 가격은 롱레인지 ▲에어 4855만원 ▲어스 5230만원 ▲GT 라인 5340만원부터 시작한다. 정부 및 지방자치단체 전기차 보조금을 고려하면 기본 트림인 에어를 기준으로 4000만원 초반대로 구매할 수 있다.

손용준 기아 국내상품1팀장은 "국내 소비자는 NCM 배터리 선호도가 높고, 안정적인 배터리 공급을 위한 공급망 다변화 차원에서 국내 배터리 3사 외 글로벌 배터리 제조사도 포함해 검토했다"며 "가격은 중국 모델(약 3000만원대) 대비 상품성이 높다는 점뿐 아니라 내부 차급 간 적정 포지셔닝을 고려해 EV4와 EV6 사이에서 합리적인 수준으로 책정했다"고 했다.

EV5 GT-라인 외장 이미지. 기아

EV5는 안전성을 대폭 끌어올린 것이 특징이다. 특히 현대자동차그룹 최초로 적용된 '가속 제한 보조' 기능은 페달 오조작에 따른 급가속 사고를 막는다. 시속 80㎞ 미만으로 주행 중 운전자가 엑셀을 깊고 오래 밟아 가속하는 상황이 발생하면 속도를 제한해 준다. 팝업 메시지를 통해 1차 경고한 뒤 2차로 음성 메시지 경고를 하면서 가속을 제한하는 기능이다.

또한 앞서 캐스퍼 일렉트릭에 적용됐던 '페달 오조작 안전 보조' 기능도 도입됐다. 이는 출발 시 전·후방에 장애물이 있을 때 운전자가 엑셀을 브레이크 페달로 오인한 경우 가속을 제한하는 기능이다. 두 안전 기능은 EV5 모든 트림에 기본 적용된다.

주행 중 차량이 갑자기 멈추는 이른바 '벽돌 현상'도 해결했다. 현대차·기아 전기차에서 통합충전제어장치(ICCU) 소프트웨어 오류에 따른 차량 정지, 출력 저하, 충전 불가 등이 반복적으로 발생해 소비자 불안이 컸다. 손 팀장은 "EV6 등 ICCU 관련 이슈가 있었던 차량은 800V 시스템을 쓰지만 EV5는 400V를 적용해 전혀 다른 부품과 업체를 사용한다"며 "기존 이슈도 개선하면서 설계 안정성을 높였다"고 했다.

EV5 2열에는 접이식 책상이 있어서 간단한 식사나 간식을 먹을 때 활용할 수 있다. 기아

패밀리카답게 EV5 내부에서는 가족에 특화한 사양이 눈에 띄었다. 2열에는 비행기 테이블과 비슷한 접이식 책상이 도입됐다. 간단한 식사나 간식을 먹을 때 쓸 수 있도록 실용성을 높였다. 또한 2열은 풀플랫(완전 평탄화) 기능이 적용돼 차박(차+숙박)이나 장거리 여행 시 편안한 휴식공간으로 활용할 수 있다. 디즈니 캐릭터가 차량 내 화면에 등장하는 디스플레이 테마가 있고, 운전자가 잠시 자리를 비울 때 반려동물을 위해 차량 온도를 자동 조정하는 '펫모드'도 이용 가능하다.

다만 2023년 중국형 모델에 등장해 국내에서도 주목받았던 냉장고 사양은 빠졌다. 해당 차량 센터콘솔 하단에는 5~50도 냉·보온 기능의 내장 냉장고가 들어 있지만, 국내 출시 EV5의 센터콘솔에는 확장형 수납공간이 들어섰다. 손 팀장은 "중국과 달리 국내는 엄격한 품질이나 성능을 요구하다 보니 냉장고 사양은 국내 기준을 부합하지 못하는 부분이 있어서 다르게 설계했다"고 말했다.

EV5의 센터콘솔에는 1열과 2열이 모두 이용할 수 있는 확장형 수납공간이 있다. 기아





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



