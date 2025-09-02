[포토] 장동혁 "특검 국회 압수수색 유감"..우원식 "막을 방법 없어"

장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 예방해 기념촬영을 한 후 자리로 향하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>