첫 데이트서 1430만원 계산서 남기고 도망…화장실 간다던 남성의 정체

SNS로 만난 남성, 식사 도중 자취 감춰

1430만원 식사비 혼자 부담하게 된 여성

홍콩 만다린 오리엔탈 호텔 내 만와 레스토랑. 만다린 오리엔탈 호텔 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

홍콩에서 한 여성이 남성과 고급 호텔에서 식사하던 중 8만 홍콩달러(약 1428만원)에 달하는 식사비를 혼자 감당하게 되는 황당한 사건이 발생했다.

30일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP), HKFP 등 홍콩 매체에 따르면 사건은 지난달 28일 밤 홍콩의 최고급 호텔 중 하나인 만다린 오리엔탈 호텔에서 일어났다. 피해 여성 진모씨(31)는 텔레그램을 통해 알게 된 한 남성과 호텔 중식당에서 첫 데이트를 가졌다.

자신을 변호사라고 소개한 이 남성은 식사가 거의 끝나갈 무렵 "잠시 화장실에 다녀오겠다"며 자리를 떠난 뒤 돌아오지 않았다. 결국 진씨는 친구의 도움을 받아 8만 홍콩달러가 넘는 계산서를 결제한 뒤 경찰에 신고했다. 현지 경찰은 사건을 '사기'로 분류해 수사에 착수했으며 아직 남성은 체포되지 않았다.

영수증 사진 확산…샴페인 한 병이 무려 1240만원

홍콩의 고급 레스토랑에서 한 남성이 1430만원 상당의 식사 후 계산 없이 사라지는 사건이 발생했다. 이 사건 영수증으로 추정되는 사진. SCMP 원본보기 아이콘

현지 온라인상에는 실제 계산서로 보이는 영수증이 확산했다. 해당 영수증에 따르면 두 사람은 호텔의 최고급 코스 요리인 '극품예연'을 주문했다. 이 코스는 1인당 2388홍콩달러(약 41만원)로, 고급 제비집 수프와 남아프리카 전복 요리 등을 포함한 9코스로 구성돼 있다.

그러나 가격을 높인 것은 음식이 아닌 술이었다. 계산서에는 프랑스 샴페인 명가 크루그의 최고급 라인 'Clos' 샴페인이 포함돼 있었는데, 한 병 가격만 7만1800홍콩달러(약 1240만원)에 달했다. 외식업계 관계자들은 홍콩의 고급 레스토랑에서 거액을 쓰고 도망치는 사례가 흔하다며 주의를 당부했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



