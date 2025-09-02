[포토] 최교진 "의대 정원 확대, 합의·설득 과정 부족"

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>