대전시, 신임 경제수석에 김종문 대전시체육회 부회장 임명

정무수석에 박두용 국민의힘 대전시당 사무부처장



비서실장에 양동훈 임명

김종문 경제수석보좌관(왼쪽)과 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

대전시가 2일 민선 8기 경제수석보좌관으로 김종문 대전시 체육회 부회장을, 정무수석보좌관으로 박두용 국민의힘 대전시당 사무부처장을 각각 임명했다.

또한 양동훈 비서관이 비서실장으로 임명됐다.

이장우 시장은 "김 경제수석보좌관은 경제 분야의 폭넓은 경험과 유연한 소통·조정 능력을 갖춘 전문가이며, 박 정무수석보좌관은 강한 추진력과 현장 경험을 바탕으로 시정 성과를 뒷받침할 적임자"라며 "두 분의 시너지가 대전이 일류 경제도시로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

김종문 경제수석보좌관은 1974년생으로 서남대학교 행정학과와 배재대 행정학과(석사)를 졸업하고, 대전시 체육회 부회장과 JM휘트니스 대표, 국민통합위원회 자문위원을 역임했다.

박두용 정무수석보좌관은 1980년생으로 대전대학교 정보통계학과를 졸업하고, 국민의힘 대전시당 사무부처장, 국민의힘 사무처 노조위원장, 대전시장직 인수위원, 국민의힘 충북도당 사무부처장을 역임했다.

양동훈 비서실장은 1981년생으로 한밭대학교 영어과를 졸업하고 대전광역시 비서관과 국회사무처 국회의원 비서관을 역임했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



