정부, 먹거리 물가 부담 완화 총력…배추 1만7000톤 방출

세종=이은주기자

입력2025.09.02 11:30

이달 중 추석 민생안정 대책 발표

정부가 먹거리 물가 안정화를 위해 배추 가용물량 1만7000톤을 방출하고, 가을 감자 1000톤의 수매·비축을 추진한다. 정부는 이달 중으로 성수품 물가안정 등 추석 민생안정 대책을 발표할 예정이다.

정부, 먹거리 물가 부담 완화 총력…배추 1만7000톤 방출
이형일 기획재정부 제1차관은 2일 물가관계차관회의를 주재하고 "최근 기상 악화에 따른 농·축·수산물 물가 오름세로 먹거리 가격 부담이 지속되고 있다"며 이같이 밝혔다. 이 차관은 "추석이 한 달 앞으로 다가온 만큼, 주요 성수품 수급 상황을 선제적으로 점검하고 비축물량 공급과 할인지원을 총동원해 물가안정에 만전을 기해달라"고 했다. 정부는 이날 논의 내용을 이달 중 발표할 성수품 물가안정 등 추석 민생안정 대책에 포함할 계획이다.


이 차관은 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 등 강원도 지역 급수난에도 배추와 감자 등 고랭지 작물 생육에 문제가 없도록 할 것을 당부했다. 정부는 배추는 배추 잔여 정부 가용물량 1만7000톤을 공급하고 병해충 방제 등 생육 관리를 강화할 계획이다. 감자는 계약재배 물량 출하를 확 일 50톤에서 60톤으로 확대하고, 1000톤을 수입한다. 또 가을 감자 수매비축 1000톤을 추진한다.

소고기는 한우자조금·한우협회·농협 등과 협력해 한우를 30~50% 저렴하게 판매하는 '소(牛)프라이즈 할인행사(8.25~9.5일)'를 진행 중이다. 돼지고기는 한돈자조금을 활용해 주요 유통업체에서 할인행사를 16일까지 진행한다. 계란의 경우 생산·유통단체 등과 할인행사 등도 실시할 계획이다. 고등어 등 수산물도 가격안정을 위해 할당관세(7~12월, 1만 톤), 비축 수산물 방출, 할인행사 등을 차질 없이 이행할 예정이다. 가공식품은 9월 추석을 맞아 업계와 협력해 명절에 수요가 확대되는 품목에 대해 할인행사를 지속할 계획이다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr


