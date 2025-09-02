[포토] 중소벤처기업부, 2026 예산안 브리핑

노용석 중소벤처기업부 차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 2026년 중기부 예산안 관련 브리핑을 하고 있다.







