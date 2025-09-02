[포토] 자수서 제출한 이봉관 서희건설 회장 특검 출석

김건희 여사에게 반클리프 목걸이를 건넸다는 자수서를 제출한 이봉관 서희건설 회장이 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다.







