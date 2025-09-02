추첨제로 당첨 가능 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’, 오늘 1순위 청약

- 청약 가점 낮다면 전용 84㎡ 60% 추첨제, 전용 144㎡ 100% 추첨제 활용

- 올해 춘천 지역 추가 신규 분양 계획 전무, 내 집 마련을 위한다면 서둘러야

HDC현대산업개발이 강원도 춘천시 삼천동 일원에 짓는 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 1순위 청약 접수가 오늘(2일, 화) 진행된다.

2026년 입주 예정인 춘천 레이크시티 아이파크(1차)와 함께 총 1,092가구 규모의 브랜드 타운을 형성하는 단지인 데다가, 이 단지의 분양 이후 올해 춘천 지역의 신규 분양 계획이 전혀 없는 만큼 내 집 마련을 고민하는 이들의 행보가 집중될 것으로 예상된다.

일각에서는 춘천시가 6.27 부동산 대책(가계부채 관리 강화 방안) 및 다양한 규제를 적용받지 않는 비규제지역인 만큼 가점제와 추첨제 물량으로 적절히 섞여 있기 때문에 청약 가점이 높은 수요자라면 가점제로, 그렇지 않다면 추첨제를 통해 당첨의 기회를 노리는 것이 제일 나은 방법이라고 입을 모은다.

실제 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 전용면적 84㎡, 144㎡로 구성돼 있으며, 이중 전용면적 84㎡는 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다. 전용면적 144㎡는 100% 추첨제로 당첨자를 선정하기 때문에 청약통장에 가입한 지 얼마 안 됐거나, 부양가족 수가 적은 이들도 청약 신청을 통해 당첨을 노려볼 수 있다. 쉽게 말해 청약 가점이 낮은 2030 젊은 세대이더라도 청약 신청만으로도 추첨을 통해 내 집 마련에 성공할 수 있다는 얘기다.

아울러 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 춘천시 및 강원도에 거주하는 만 19세 이상의 성인이라면 1주택자 또는 다주택 여부(주택 소유 여부)와 상관없이 청약통장 가입기간 및 지역별, 면적별 예치금 충족 시 청약이 가능하다. 재당첨 여부와 상관없이 청약(과거 2년 이내에 가점제로 당첨된 사실이 있는 세대에 속한 자는 추첨제로 청약)할 수 있다.

계약금(1차) 1,000만원 정액제와 중도금 무이자 혜택이 제공된다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 지역 내에서 선호도가 높은 아이파크 브랜드 단지로서 명성에 걸맞을 정도의 특화설계, 우수한 생활 인프라를 고루 갖췄다.

지하 4층~지상 29층, 3개동, 전용면적 84·144㎡, 총 218가구 규모 지어지는 이 단지의 전체 가구는 판상형, 남향 위주의 배치를 통해 일조량 및 채광, 환기성을 극대화했다. 전용면적 84㎡A타입은 거실과 주방 맞통풍이 가능한 판상형 구조로 설계됐다. 팬트리, 파우더룸, 드레스룸(확장 시)을 마련해 공간 활용을 극대화할 수 있다. 또한 거실과 주방 폭을 넓혀 ㄷ자형 및 대면형 아일랜드 주방을 설치해도 가족이 수월하게 소통할 수 있다.

전용면적 144㎡A는 팬트리, 드레스룸, 파우더룸 등을 곳곳에 배치한 판상형 구조로 공간 활용성을 극대화했다. 메인 주방과 깔끔하게 분리된 보조 주방(확장 시)을 마련해 수납과 동선 효율성을 높이고, 조리 공간의 기능성과 생활의 편의성을 동시에 확보했다. 144㎡B타입은 거실과 주방이 탁 트인 시야와 풍부한 채광을 누릴 수 있는 3면 개방형 설계를 적용했다. 안방 전용 드레스룸과 파우더룸, 팬트리 등 수납공간을 갖춰 공간 활용성을 높였다. 144㎡A, B타입에는 이탈리아의 하이엔드 브랜드 '에르네스토메다(Ernestomeda)'의 주방가구가 무상 적용된다.

단지는 지상에 주차 공간이 없는 아파트로 설계되며, 주차 공간은 가구당 1.87대로 확보하여 입주민의 주차 스트레스를 최소화했다. 지상 공간은 다양한 식재로 꾸린 조경 시설과 근린생활시설 등이 배치된다. 여기에 다양한 라이프 스타일과 트렌드가 반영된 피트니스, 골프연습장, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설도 함께 조성된다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 입지 여건 역시 뛰어나다. 우선 인근에 공지천, 의암호, 의암공원, 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원 등 녹지가 풍부하게 조성돼 쾌적한 환경을 갖추고 있다. 걸어서 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등을 이용할 수 있다.

롯데마트 춘천점, 이마트 춘천점, 레고랜드 코리아 리조트 등의 편의시설을 비롯해 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 학교를 비롯해 퇴계동, 석사동 학원가를 오고 가기에 편리하다.

인근에는 청량리 등으로 이어지는 춘천역, 남춘천역이 들어서 있고, 춘천시외버스터미널, 춘천고속버스터미널도 있어 광역 교통망을 누릴 수 있다. 중앙고속도로와 서울춘천고속도로, 서울양양고속도로도 빠르게 진입할 수 있어 서울로의 이동 여건도 편리하다. 용산역~춘천역~속초역을 잇는 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정), 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 춘천 연장(예정) 등 다양한 사업들이 추진 중으로 미래가치 향상도 기대된다.

자세한 분양 정보는 견본주택을 방문하거나 홈페이지의 사이버모델하우스 등을 통해서도 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



