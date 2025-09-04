[中 휴머노이드 생태계 대해부]⑨뒤늦게 뛰어든 韓휴머노이드, 올가을 첫 시험대

정부 올해부터 로봇산업 본격 지원

"2030년까지 1조 투자" 기업들 뭉쳤다

올 하반기부터 각계 로봇 출시 예정

투자 확대에 '상용화 도전'도 목표

편집자주 중국 선전의 학교 운동회에는 학부모가 로봇을 데리고 오는 장면이 낯설지 않다. 로봇 올림픽을 개최할 정도로 중국에선 로봇이 일상생활에 깊숙이 들어가고 있다. 중국의 이런 풍경은 쉽게 로봇을 제작할 수 있는 생태계가 뒷받침하고 있기 때문이다. 선전 화창베이에선 하루 만에 로봇 한대를 제작할 부품을 조달할 수 있을 정도로 쉽게 접할 수 있다. 이를 통해 만들어진 로봇은 다시 공장 등으로 투입돼 생산성을 높이는 선순환 효과를 일으킨다. 반면 한국은 로봇이 연구실과 시제품에 머무르고 있다. 산업화의 출발선조차 제대로 밟지 못하는 실정이다. 아시아경제는 중국 선전 현장에서 휴머노이드 로봇 생태계의 구조와 속도를 조명했다. 세계가 이미 상용화 경쟁에 뛰어든 상황에서 한국이 놓친 과제를 짚고 뒤처지지 않기 위해 산업 전략을 어떻게 다시 세워야 할지 절박한 해법을 모색한다.



비록 상용화는 더디지만 한국의 로봇 기술 개발은 꾸준히 이어져 왔다. 2000년대 초반 일본 혼다의 휴머노이드 로봇 '아시모'의 등장 이후 한국에서도 한국과학기술원(KAIST)의 '휴보'와 한국과학기술연구원(KIST)의 '마루'가 등장했다. 이후 다양한 로봇 제조기업들이 등장했지만, 주춤하는 사이 상용화 시장 진입이 늦어졌다. 올해를 기점으로 한국에서도 로봇 산업 생태계를 형성해 '패스트 팔로워'가 돼야 한다는 움직임이 생겨나고 있다.

특화 기술로 틈새시장 노리겠다는 'K-휴머노이드'

산업통상자원부는 지난해 9월 제1차 국가인공지능위원회에서 로봇 등 신산업 성장동력 확보 계획을 발표했다. 이를 통해 2027년까지 휴머노이드 기술 경쟁력을 글로벌 최고 수준까지 끌어올린다는 계획이다. 이어 올해 5월에는 로봇 기술을 '국가첨단전략기술'로 신규 지정했다. 기업 중심의 연합 조직인 'K-휴머노이드 연합'을 출범해 국내 대표 로봇 기업들과 연구기관를 포함한 약 40개 단체의 연합팀을 구성했다. 산업부는 2030년까지 1조원 투자를 내걸고, 기술개발 협력과제에 우선 지원한다.

과학기술정보통신부 주도의 '글로벌 TOP 전략연구단'에서도 올해 로봇 지원 사업을 선정했다. 출연기관인 한국기계연구원 주도로 22개 출연기관, 학계, 해외대학, 로봇·AI 기업, 협회가 협업한다. 박찬훈 자율성장 AI휴머노이드 전략연구단장(한국기계연구원)은 "휴머노이드 로봇이 실제 일상을 함께하는 시대가 올 것"이라며 "그런 시대를 대비할 수 있는 국가적인 기반을 우리가 5년 동안 마련을 해둬야겠다는 취지"라고 말했다. 3년간의 연구 과제에 총 2194억원을 투입할 계획이다.

전략연구단은 각 단체가 이미 보유하고 있는 산업 기술을 응용, 결합해 한국만의 독보적인 기술을 선보이겠다는 목표를 가지고 있다. 박 단장은 "우리가 보유한 기술로도 아주 빠르게 따라갈 수 있다"며 "예컨대 감각 기술에서만큼은 '톱 클래스'가 되자는 생각"이라고 강조했다. 국내 업체들이 이미 보유하고 있는 구동기 기술과 촉각 센서 기술을 발전시켜, 미국·중국 기업들과 차별화를 지닐 요소로 대결하겠다는 것이다.

로봇 제조사들 총출동…올가을 로봇 대거 출격

로브로스가 개발한 휴머노이드 로봇 '이그리스-C'. 로브로스. 원본보기 아이콘

하반기부터 국내 로봇 제조업체들은 휴머노이드 로봇 출시를 앞두고 있다. K-휴머노이드 연합은 우선 로봇 손을 가진 상반신 형태의 '세미 휴머노이드 로봇'을 선보여 산업 현장에 투입하겠다는 계획이다. 이족 보행이 가능한 전신 휴머노이드형 로봇보다는 보행에 한계가 있지만, 빠르게 산업 현장에 투입해 특화된 작업이 가능하다는 장점이 있다. 미국과 중국을 뒤쫓아 가는 만큼, 단기간 내 효율적으로 산업화를 시도하기 위함이다. 한재권 에이로봇 CTO(최고기술책임자·한양대 교수)는 "일단 올해 바퀴가 달린 세미 휴머노이드 로봇을 선보일 것"이라며 "출시 이후 여러 제조 현장에 투입할 계획"이라고 말했다.

무엇보다 국내 로봇제조사들의 도전 과제는 중국과 미국 수준의 '이족보행 휴머노이드 로봇'이다. 올해 정부, 기업이 앞다퉈 개발에 뛰어든 만큼 곧 가시화될 성과가 나올 것이라는 전망이다. 이미 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에이로봇 등 국내 업체들이 개발한 제품들이 있지만, 아직 연구·교육용 제품 단계에 그친다. 상용화가 이뤄지지 않은 탓에 로봇 1대당 가격 역시 1억~3억대에 달한다.

국내 공급망 자체가 부족한 상황에서 국내 로봇 제조 스타트업들은 로봇부터 부품까지 자급자족으로 개발 속도를 당겨보겠다고 나섰다. 로브로스가 개발한 휴머노이드 로봇 '이그리스-C'은 올해 가을부터 고객 인도를 시작한다. 판매 가격은 약 1억5000만원이다. 박현준 로브로스 CTO는 "올해 내로 중국 로봇 수준의 이족 보행 연구용 휴머노이드 로봇을 판매할 계획"이라며 "그다음엔 물류, 제조 공정 등에 실제 로봇을 투입해서 POC(기술 증명) 하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다. 그는 "1년 내 한국에서도 휴머노이드 로봇들이 여기저기서 나올 것"이라며 "가정용 휴머노이드 로봇 개발까지는 3~4년 걸릴 것으로 보인다"고 전망했다. 위로보틱스도 최근 로봇핸드 독자 기술이 적용된 범용 휴머노이드 로봇 '알렉스'의 상반신을 공개한 바 있다.

휴머노이드 로봇의 상용화 추진도 진행 중이다. 로봇 제조기업 로보티즈는 자체 개발한 휴머노이드 로봇 'AI 워커'를 오픈AI에 공급하는 것을 논의 중이며, 올해 안에 공급하겠다는 계획이다. 또 올해 하반기에 AI 워커 100대를 국내 산업 현장에 공급하고, 내년에는 200대 이상을 목표로 양산 체제를 확대한다는 계획이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



