초인종 누르고 도망치던 10대 소년…집주인 총 맞고 결국 사망

미국 휴스턴에서 남의 집 초인종을 누르고 도망가는, 이른바 '벨튀' 장난을 하던 10대 소년이 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다. 2일 연합뉴스는 CNN방송 등을 인용해 지난달 30일 밤 11시쯤 11세 소년이 텍사스주 휴스턴 주택가에서 친구들과 함께 이 장난을 치다가 총상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 이튿날 사망했다고 보도했다. 경찰은 총을 쏜 집주인을 체포해 자세한 경위를 조사 중이다.

미국 휴스턴에서 남의 집 초인종을 누르고 도망가는, 이른바 '벨튀' 장난을 하던 10대 소년이 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다. 사진은 기사 내용 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지.

이번 사건은 틱톡을 비롯해 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 올리는 콘텐츠와 연관된 것으로 보인다고 CNN은 전했다. 짧은 동영상을 주로 올리는 틱톡에선 딩동 디치' 등 짓궂은 장난을 하는 콘텐츠가 10대 사이에서 유행하고 있다. 단독주택이 많은 미국에선 특히 10대들이 초인종을 누르고 달아나는 동영상을 올리면서 조회 수를 늘리고 있다.

이번 사례와 유사한 사례는 앞서 일어난 바 있다. 지난해 5월에는 버지니아주에서 18세 청년이 틱톡 영상을 찍으려고 이 장난을 치다가 집주인이 쏜 총에 맞아 숨졌다. 지난 2023년 캘리포니아주에선 45세 남성이 이런 장난을 치던 10대 3명을 차로 들이받아 숨지게 한 사건도 발생했다. 텍사스주법은 집에 허락받지 않은 사람이 침입하고, 그가 집주인에게 위해를 가했다고 판단하면 집주인이 침입자에게 무력을 행사할 수 있는 '성곽 원칙'을 적용하고 있다.

SNS서 유행하는 챌린지, '또래 압력'과 집단 소속 열망서 비롯해

틱톡을 비롯해 SNS에 조회 수를 올리기 위한 콘텐츠로 많은 청소년이 목숨을 잃고 있는 가운데, 이런 콘텐츠를 찍는 심리에 대해 10대 청소년들이 심리적 압박을 겪고 있다는 분석도 나온다. 2023년 캘리포니아 필딩 대학원의 미디어 심리학 연구 센터 소장 파멜라 러틀리지 박사는 BBC와의 인터뷰에서 틱톡 등에서 유행하는 챌린지가 '또래 압력'과 사회 집단에 소속되려는 열망에서 비롯된다고 진단했다.

틱톡을 비롯해 SNS에 조회 수를 올리기 위한 콘텐츠로 많은 청소년이 목숨을 잃고 있는 가운데, 이런 콘텐츠를 찍는 심리에 대해 10대 청소년들이 심리적 압박을 겪고 있다는 분석도 나온다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음.

러틀리지 박사는 "아이들은 사회적 자본을 얻을 수 있는 챌린지가 주어질 때 이를 멋진 일로 받아들이고, 더 큰 집단에 소속되어 다른 사람들과 연결될 수 있다고 느낀다"고 설명했다. 이어 그는 "이런 콘텐츠를 거부하지 못하는 아이들이 많다"며, "겁쟁이로 보이거나 내 능력이 부족한 것처럼 보이기 싫은 것"이라고 지적했다. 아울러 러틀리지 박사는 아이들이 사회에서 자신의 위치를 알아가는 중이며, "챌린지를 수행하며 영상을 올릴 때 비판적 사고가 많이 개입되지 않는다"고 덧붙였다.

미국 시러큐스대학의 마카나 초크 커뮤니케이션 교수도 비슷한 의견을 내놓았다. 초크 교수는 "어린이나 청소년이 또래의 권유에 따라 위험한 행동을 하는 것은 어제오늘 일이 아니지만, 서로 물리적 거리가 상당한 SNS의 특성으로 인해 새로운 문제가 발생한다"고 진단했다. 그러면서 그는 "SNS 챌린지의 경우 나중에 촬영본을 공유하려는 생각에 혼자 있을 때 진행되기도 한다. 상황이 심각해지면 도움을 요청하거나 개입할 수 있는 친구들이 함께 있는 것과는 경우가 다르다"고 분석했다. 한편, 챌린지나 영상을 올리다 사망한 일부 가족들은 틱톡의 알고리즘으로 인해 아이들의 죽었기에 일부 책임이 있다고 주장하며 틱톡을 고소하고 있다. 다만 아직 틱톡을 비롯한 SNS에 직접적 피해를 인정한 사례는 나오지 않았다.





