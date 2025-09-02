트럼프 리스크에 금·은 랠리…美 Fed 흔들기·관세 불안 여파

Fed 독립성 우려에 흔들린 달러

안전자산 금·은 '직행'

금, 4개월만 최고…은도 14년만 40달러

금·은 가격이 치솟고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 중앙은행 흔들기와 관세 불확실성 확대로 투자자들이 달러 대신 안전자산인 금과 은으로 몰리는 흐름이다. 여기에 금리 인하 기대감까지 겹치며 랠리를 뒷받침하는 모습이다.

1일(현지시간) 런던귀금속거래소(LBMA)에서 금 현물 가격은 장중 전거래일 대비 0.9% 상승한 온스당 3477달러를 기록하며 4개월 만에 최고치를 찍었다. 이는 트럼프 대통령이 상호관세를 발표한 뒤 금값이 급등하면서 지난 4월22일 기록한 사상 최고치(3500.05달러)에 근접한 수준이다. 올 들어 금값은 누적 34% 상승했다.

은 현물은 전일 보다 2.6% 상승해 온스당 40.69달러까지 오르며, 2011년 9월 이후 약 14년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 주요 6개국 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 달러 인덱스는 지난 7월28일 이후 최저 수준을 기록하고 있다.

이번 금·은 가격 상승은 트럼프 대통령이 금리 인하를 강하게 요구하며 미 연방준비제도(Fed)에 대한 압박 수위를 높인 데 따른 것이다. 그는 제롬 파월 Fed 의장에게 공개적으로 금리 인하를 촉구한 데 이어, 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 리사 쿡 Fed 위원을 해임하는 등 공세를 Fed 내부로까지 확대했다.

이로 인해 중앙은행 독립성 훼손 우려가 커지면서 미국 경제에 대한 신뢰가 약화됐고, 달러 자산 투자와 관련한 불안감이 확산되며 금·은 투자 수요로 이어졌다.

BMO의 헬렌 에이모스 상품 분석가는 "시장은 Fed뿐 아니라 미국 기관들의 건전성 전반에 대해 우려하고 있다"며 "이는 안전자산 수요를 자극해 금 가격에 자연스레 긍정적인 영향을 주고 있다"고 분석했다.

또한 파월 의장이 지난달 잭슨홀 심포지엄 연설에서 고용 악화 가능성을 언급하며 금리 인하 가능성을 시사한 점도 금값 상승에 불을 지폈다. 오는 5일 발표될 8월 고용보고서에서 노동시장 둔화가 확인될 경우 금리 인하 기대는 더 커질 전망이다. 금과 은은 투자 시 이자 수익이 없기 때문에, 금리가 낮아질수록 상대적으로 투자 매력이 높아지는 경향이 있다.

아울러 금과 은은 불확실성이 커질 때 대표적인 피난처 역할을 해왔다. 최근 러시아·우크라이나 간 휴전 협상 난항 등 지정학적 긴장과 관세 불확실성에 따른 미국 성장 둔화 우려 역시 금값 상승에 영향을 미쳤다는 분석이다.

삭소 뱅크의 올레 한센 상품전략 수석은 "금과 특히 은은 지난주 금요일(8월29일)의 강세를 이어가고 있다"며 "이는 끈질긴 미국 인플레이션, 소비 심리 악화, 금리 인하 기대, Fed의 독립성에 대한 우려가 복합적으로 작용한 것"이라고 진단했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>