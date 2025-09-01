본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

롯데카드서 사이버침해 사고…"고객정보 유출, 랜섬웨어 감염 확인안돼"

문채석기자

입력2025.09.01 20:15

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"3개 서버서 2종 악성코드·5종 웹쉘 발견 후 삭제"

롯데카드에서 사이버 침해 사고가 발생했다. 고객 정보 유출, 랜섬웨어 감염 사실 등은 확인되지 않았다.


롯데카드서 사이버침해 사고…"고객정보 유출, 랜섬웨어 감염 확인안돼"
AD
원본보기 아이콘

1일 롯데카드에 따르면 지난달 26일 서버 점검 중 악성코드 감염 사실을 확인한 뒤 정밀조사했다. 조사 결과 3개 서버에서 2종의 악성코드와 5종의 웹쉘을 발견하고 즉시 삭제했다.

추가 침해나 정보유출 등에 관한 조사를 한 결과 전날 오후 12시 기준 온라인 결제 서버에서 외부 공격자가 자료 유출을 시도한 흔적을 발견했다.


이후 외부 조사 업체를 통해 정밀 조사를 했고, 고객 정보 등 주요 정보 외부 유출이나 랜섬웨어 같은 심각한 악성코드 감염은 확인되지 않았다.


롯데카드 관계자는 "고객 정보 유출, 랜섬웨어 등 악성코드 감염은 현재 확인되지 않았으며 이런 일이 발생하지 않도록 만전을 기할 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

롯데카드서 사이버침해 사고…"고객정보 유출, 랜섬웨어 감염 확인안돼"

새로운 이슈 보기