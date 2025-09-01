도쿄서 한국인 여성 피살…용의자 하네다공항서 체포(종합)

용의자 한국인 남성…도주했다 공항서 붙잡혀

일본 도쿄 세타가야구 주택가에서 한국인 여성이 흉기에 찔려 숨졌다. 일본 경찰은 교제 상대인 한국인 남성을 용의자로 지목하고 추적 끝에 도쿄 하네다공항에서 체포했다.

1일 NHK와 교도통신 등에 따르면 오후 1시35분께 세타가야구 도로에서 "여성이 피투성이로 쓰러져 있고 남성이 달아났다"는 목격자 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 경찰은 의식이 없는 상태로 쓰러진 40대 한국인 여성 A씨를 발견해 병원으로 이송했다. 하지만 A씨는 약 1시간 반 뒤인 오후 3시쯤 결국 숨졌다. 피해자의 목에는 자상으로 추정되는 상처가 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 목격자 진술과 주변 CCTV를 토대로 검은 반소매 상의와 긴 바지를 입은 남성을 용의자로 특정하고 수색에 나섰다. 이 남성은 30대 한국인으로 사건 직후 도주하다 경찰의 추적 끝에 도쿄 하네다 공항에서 체포됐다. 범행에 사용된 흉기는 아직 발견되지 않았다.

현지 언론 등에 따르면 피해 여성은 지난달 29일 밤 교제 중인 남성과의 이별 문제로 다툰 뒤 인근 파출소를 찾아 도움을 요청한 사실이 확인됐다. 경찰은 이번 사건을 무차별 범행이 아닌 교제 폭력에 따른 살인으로 보고 수사를 확대했다.

사건 현장은 고마자와대학역에서 약 500m 떨어진 유동 인구가 많은 번화가였다. 사건 직후 세타가야 교육위원회는 관내 초·중학교에 긴급 조치를 내려 학생들의 재등교를 금지했고, 학교에 남아 있던 학생들은 안전을 위해 귀가를 늦추도록 했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



