한국 딜로이트 그룹, 매출 7% 증가…"컨설팅 급성장"

2025회계연도 실적 발표

매출 6800억, 영업이익 105억

글로벌 회계·컨설팅사 한국 딜로이트 그룹은 2025회계연도(2024년 6월~2025년 5월) 매출 6800억원, 영업이익 105억원을 달성했다고 1일 밝혔다.

매출은 전년 동기(6350억원) 대비 7% 성장한 수준이다. 공시 대상 주요 계열사인 안진회계법인 매출이 5074억원, 딜로이트 컨설팅 매출이 1519억원을 기록했다.

특히 컨설팅 매출이 전년 동기(1007억원) 대비 51% 성장하며 그룹 전체 외형 성장을 견인했다. 한국 딜로이트 그룹은 "배재민 딜로이트 컨설팅 대표 영입 1년 만에 이룬 성과"라며 "딜로이트 글로벌에 발맞춘 조직 개편을 통한 그룹 전사 테크 컨설팅 역량 집중, 고객 지향, 시장 선도 서비스 론칭, 품질 경쟁력 강화 등의 전략이 주효했다"고 설명했다.

다만, 그룹 영업이익은 직전 연도(110억원) 대비 소폭 감소했다.

홍종성 한국 딜로이트 그룹 총괄대표는 "시장 변화에 선제적으로 대응하고 고객 중심 서비스를 제공하기 위해 2025회계연도 시작과 함께 단행한 서비스 오퍼링 최신화와 조직개편 효과"라며 "딜로이트 컨설팅이 고속 성장할 수 있었던 이유도 시장 수요에 발맞춰 오퍼레이션 엑셀런스, 트랜스포메이션, 디지털 서비스 등 테크 컨설팅 역량을 선제적으로 강화했기 때문"이라고 강조했다.

한국 딜로이트 그룹은 올해도 미국발 관세전쟁, 인공지능(AI) 시대 산업 재편 가속화 등 복합 위기에 직면해 있는 기업 고객을 위해 아젠다별 전문가 협업을 통해 차별화된 엔드투엔드 자문 서비스 제공에 주력할 예정이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



