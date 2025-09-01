최성환 SK네트웍스 사장, 트럼프 차남과 AI 등 협력 논의

SK네트웍스는 1일 최성환 사업총괄사장이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프를 만나 파트너십 구축 방안을 논의했다고 밝혔다.

최 사장은 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 에릭 트럼프와 찍은 사진을 올리고, 에릭 트럼프와 저녁을 함께 했다고 전했다. 에릭 트럼프는 지난달 29일 홍콩에서 열린 '비트코인 아시아 2025' 콘퍼런스에 연사로 참석한 것으로 알려졌다.

최 사장은 지난 2023년 챗GPT 개발사인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 한국을 찾았을 때 기업인으로는 유일하게 단독 미팅을 했다. 지난 5월엔 리시 수낵 영국 전 총리와 회담하기도 했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



