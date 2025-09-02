이마트, 9월 고래잇 페스타…햇꽃게·참다랑어 최대 60% 할인

가을 할인 대작전 콘셉트

4~7일 진행

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 117,825 전일가 71,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는'대중 입맛 저격' 전문가 9人의 선택…숨겨진 보석 '화이트와인' 백굴비·옥두어…이마트, 추석 신규 수산세트 최대 반값 판매 전 종목 시세 보기 close 는 오는 4일부터 7일까지 9월 '고래잇 페스타'를 열고 제철 신선 먹거리를 최대 60% 할인해 판매한다고 2일 밝혔다.

고래잇 페스타 포스터. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

'가을 할인 대작전'이라는 콘셉트로 진행하는 이번 행사에서는 처음으로 국내산 참다랑어를 비축해 전국 점포에서 파격적인 가격으로 선보인다.

'국내 자연산 참다랑어(240g)'는 1만9980원으로 정상가 대비 1만원가량 저렴한 가격이다. 국내산 참치는 유통과정이 짧고 환율 등의 영향을 받지 않아 기존 수입 참치회와 비교해 30%가량 싸다. 이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 총 80t이다.

'가을 햇꽃게(100g/국내산)'는 4일과 5일 신세계 포인트 적립 시 60% 할인한 788원에 판매한다. 이는 10년 전보다 저렴한 가격이다. 같은 기간 '햇사과(3입~8입)'는 8900원에, '알찬란 30구(대란)'는 행사카드 결제 시 2000원 할인한 5980원에 제공한다.

또 암소한우는 등심 1+등급 100g을 정상가 1만2960원에서 행사카드 결제 시 50% 할인한 6480원에 판매하는 등 전품목 반값 할인 혜택을 준비했다. 6일과 7일에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, '파머스픽 하우스 감귤(1.4㎏)'을 9900원에 구매할 수 있다.

이 밖에 스페인 프리미엄 엑스트라 버진 '구즈만 올리브오일(1ℓ)'은 1만5980에 구매할 수 있고 상온국탕, 국산두부, 치즈(크림/큐브/생), 만두(얇은피/군만두), 키친타월, 주방세제 등은 전 품목 2개 이상 구매 시 50% 할인하는 반값 행사와 함께 골라담기 행사도 준비했다. 기존 1만800원에서 2만5000원인 와인 22종을 9900원 균일가에 판매하는 행사도 진행한다. 한우자조금관리위원회와 협업해 한우를 활용한 신메뉴 6종도 선보인다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "이번 고래잇 페스타는 행사 시작 요일을 금요일에서 목요일로 변경해 쇼핑 편의성을 높였다"며 "보다 많은 고객이 이마트의 끊임없는 가격 투자 결실과 압도적 가격 경쟁력을 경험하고 만족하실 것으로 기대한다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>