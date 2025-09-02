SK넥실리스·솔루스첨단소재, 동박 기술로 불붙은 글로벌 소송전

SK넥실리스, 美 수정 소장 제출

3일 배터리 업계에 따르면 SK넥실리스는 지난달 초 미국 텍사스주 동부 연방법원에 2차 수정 소장을 제출했다. 소장에서 솔루스첨단소재가 동박 제조 공정의 핵심인 ▲첨가제 레시피 ▲전해액 운전 조건 ▲드럼 관리 방법 등 영업비밀을 부정 취득·사용했다고 주장했다. SK넥실리스는 영업비밀 추가 사용 금지와 함께 징벌적 손해배상, 부당이득 반환 등 민사적 구제를 청구했다.

SK넥실리스의 공세는 유럽으로도 이어졌다. 지난달 솔루스첨단소재 계열사가 유럽 시장에서 판매하는 동박 제품이 자사 특허를 침해했다고 주장하며 유럽 통합특허법원(UPC)에 특허침해금지 소송 2건을 제기했다. UPC는 단일 판결로 독일, 프랑스 등 17개 회원국 전체에 효력이 미치는 만큼 침해가 인정되면 즉시 판매금지 조치가 내려질 수 있다.

솔루스첨단소재도 맞대응에 나섰다. 회사는 미국 법원에 반박서를 제출하며 영업비밀 침해 사실이 없다고 맞섰다. 관련 기술을 SK넥실리스가 시장에 진출하기 전부터 업계에서 보편적으로 사용돼 왔다는 입장이다. 회사는 한국, 미국, 유럽 등에서 적극적으로 대응하겠다는 방침이다.

SK넥실리스 관계자는 "사실관계를 명확히 입증하고 정당한 권리를 보호받기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다. 솔루스첨단소재 관계자는 "선행 기술과 자체 역량에 기반한 독자적 기술 개발 성과를 지켜내겠다"고 했다.





