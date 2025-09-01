본문 바로가기
한국주택금융공사, 대학생 홍보 서포터즈 1기 발대식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.01 15:42

시계아이콘00분 26초 소요
청년층과의 소통 강화… 콘텐츠 제작·SNS 홍보 등 11월까지 활동

한국주택금융공사(사장 김경환)는 1일 부산 남구 부산국제금융센터 본사에서 '제1기 대학생 홍보 서포터즈 발대식'을 열었다.

한국주택금융공사가 대학생 홍보 서포터즈 1기 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 한국주택금융공사 제공

한국주택금융공사가 대학생 홍보 서포터즈 1기 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 한국주택금융공사 제공

이번에 처음 결성된 홍보 서포터즈는 홍보와 사회관계망서비스(SNS) 활동에 관심 있는 대학생 중 심사를 거쳐 선발된 16명으로, 총 4개 팀으로 나눠 활동한다.


이들은 ▲홍보 콘텐츠 기획·제작 ▲팝업 행사 참여 ▲SNS 온라인 홍보 ▲교내 동아리 등 소속 공동체 활용 홍보 등을 11월 30일까지 진행할 예정이다.

발대식 이후에는 홍보 역량 강화 교육과 취업 상담 프로그램도 제공됐다. 공사는 이번 서포터즈 운영을 통해 참신한 홍보 아이디어를 얻고 콘텐츠 제작 과정에 서포터즈 의견을 적극 반영한다는 계획이다.


김경환 사장은 "대학생의 창의적인 시각으로 만든 콘텐츠가 공사 상품 홍보에 큰 도움이 될 것"이라며 "이번 활동이 청년층과의 소통을 넓히는 계기가 되고, 참가 대학생들에게는 성장과 배움의 기회가 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
