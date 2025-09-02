"저렴한 게 신기하잖아요"…'990원 소금빵' 논란에도 소비자는 환호 [르포]

[빵값의 비밀]⑭초저가 빵 가능성 보여준 ETF 베이커리

평일에도 11시 문 열기전 대기줄 마감

자영업자 비판에도 소비자들은 '환호'

편집자주 통계청이 발표하는 소비자물가 동향에 따르면 지난 5월 가공식품 물가가 4.1%(전년 동기 대비) 오를 동안 빵 물가는 6.4%나 상승했다. 빵 소비자물가지수는 138.48로 기준 연도인 2020년(100)과 비교할 때 5년간 38.48% 올랐다. 한국인이 사랑하는 간식인 떡볶이, 치킨보다도 더 가파르게 올랐다. 빵은 한때 누구나 즐기던 간식이었지만 지금은 선뜻 고르기 어려운 가격이 됐다. 어쩌다 한국의 빵값은 계속 가파르게 오르게 됐을까.



1일 오전 11시께 서울 성동구 성수동에 위치한 'ETF 베이커리'에 들어가기 위해 시민들이 줄을 서고 있다. 허미담 기자 damdam@ AD 원본보기 아이콘

"빵 사려고 경기도 성남에서 왔는데 벌써 오전 웨이팅이 끝났더라고요."

1일 오전 10시20분께 서울 성수동 'ETF 베이커리' 팝업스토어(임시 매장)는 문을 여는 11시를 앞두고 이미 대기 중인 인파로 붐볐다. 평일 오전임에도 대기 인원은 100여팀에 달했다. 비가 오락가락하고 늦더위가 기승을 부리는 궂은 날씨였지만, 손님들은 손부채질을 하며 대기행렬은 견뎠다. 야외에 설치된 대기 천막은 오전 10시30분도 채 되기 전에 대기 손님으로 가득 찼다.

'ETF 베이커리'는 구독자 361만명을 보유한 경제 유튜버 '슈카월드'가 공간 설계 업체 글로우서울과 협업해 지난달 30일부터 운영 중인 팝업스토어다. 매장에서는 소금빵·베이글·바게트(990원), 식빵(1990원), 명란바게트(2450원), 단팥빵(2930원), 복숭아 케이크(1만8900원) 등 총 35종의 빵과 케이크를 시중가보다 저렴하게 판매하고 있다. 시중 소금빵 가격이 3000원 안팎인 점을 고려하면 3분의 1 수준이다. 합리적인 가격과 '슈카월드'의 인기에 힘입어 지난 주말에는 700여명이 몰렸으며, 이날도 공식 오픈 전인 오전 10시50분에 대기가 조기 종료됐다.

1일 'ETF 베이커리' 팝업스토어 내부 모습. 바게트 등을 비롯한 인기 제품이 빠르게 동난 모습이다. 허미담 기자 damdam@ 원본보기 아이콘

성남에서 온 안모씨(48)는 "12시 전에 도착하면 구매할 수 있을 거라 생각했는데, 평일임에도 사람이 많아 놀랐다"며 "오후에 다시 예약을 도전하러 와야 할 것 같다"고 말했다. 성수동에 거주하는 70대 주민 김모씨도 "주말에는 줄이 너무 길어 엄두도 못 냈다가 평일에 다시 왔다"며 "뚝섬역 일대 빵 가격이 유독 비싼데, 아무래도 임대료가 높아 어쩔 수 없는 것 같다"고 했다. 이처럼 대기에 실패한 손님들도 적지 않았다. 아쉬움을 표하며 인증샷만 남기고 발길을 돌리는 이들도 여럿 보였다. 매장 직원은 "오전 대기는 10시50분에 마감됐고, 오후 4시에 나오는 빵은 오후 1시30분부터 예약을 받는다"고 안내했다.

기자 역시 오전 10시20분께 입장 대기를 신청했으나 약 1시간15분이 지난 오후 12시15분에서야 매장 안으로 들어갈 수 있었다. 그러나 이미 일부 제품은 동난 상태였다. 바게트, 명란바게트, 대추 무화과 깜빠뉴(2990원), 쪽파 베이컨 크림 치아바타(3490원) 등 인기 품목은 진열대에서 빠르게 동났다. 대부분의 손님이 평일 최대 5개, 주말 3개로 제한된 구매 개수를 꽉 채웠다.

손님들이 이토록 몰리는 가장 큰 이유는 단연 '저렴한 가격' 때문이다. 40대 박모씨는 "빵값이 이렇게 저렴하다는 사실이 신기해 찾아왔다"며 "프랜차이즈도 할인 없이는 비싼 경우가 많아 가격이 이렇게 저렴한 빵은 보기 힘들다"고 말했다. 이어 "너무 저렴하다 보니 재료가 중국산일까 걱정도 됐지만, 슈카월드니까 믿고 구매한다"고 덧붙였다.

1일 'ETF 베이커리' 팝업스토어에 990원짜리 플레인 베이글이 진열돼 있다. 허미담 기자 damdam@ 원본보기 아이콘

앞서 슈카월드는 이번 팝업스토어의 취지가 한국의 높은 빵값 문제와 맞닿아 있다고 설명했다. 슈카월드는 지난달 28일 'ETF 베이커리 빵, 직접 먹어보았습니다'라는 제목의 영상을 통해 "빵값이 어디까지 내려갈지 모르지 않는가. 빵값이 맨날 비싸다고 얘기하는데, 제가 직접 만들면 빵값이 내려갈 수 있을지 아니면 현실적으로 어쩔 수 없는 가격이었는지를 알아보고 싶었다"고 말했다.

이를 두고 일부 자영업자들은 "다른 업주들이 빵값을 과도하게 올린 것처럼 비칠 수 있다"고 지적했다. 논란이 커지자 슈카월드는 "빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다"며 "기분 상하신 분들이 있었다면 오해가 있었던 것 같다"고 사과했다. '유튜버라서 가능한 가격 아니냐'라는 물음에는 "적자를 보고 파는 건 아니다. 박리다매여야 가능한 가격"이라고 덧붙였다.

소비자들은 한국 빵값이 전반적으로 비싸다고 지적하며 ETF 베이커리처럼 합리적인 가격의 빵집이 더 늘어나길 바랐다. 대학생 홍모씨(24)는 "소금빵을 좋아해 학교 근처 빵집을 자주 찾지만, 가장 저렴한 곳도 2000원대 후반에서 3000원대 초반"이라며 "소비자 입장에서 부담 없는 가격은 1500~1800원 정도라고 본다"고 말했다. 그는 또 "'990원 소금빵'은 요즘같이 고물가 시대에 분명 가격적인 메리트가 있지만, 자영업자들 입장에서는 또 다르게 받아들여질 수 있을 것 같다"며 "이번 팝업스토어를 계기로 합리적인 가격의 빵집이 더 많아졌으면 한다"고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>