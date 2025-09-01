우즈 아들 찰리, TPC 소그래스에서 홀인원

주니어 플레이어스 챔피언십 FR 3번 홀

이번엔 어머니 앞에서 홀인원 '환호'

'골프황제' 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리가 미국프로골프(PGA) 투어의 심장으로 불리는 TPC 소그래스에서 홀인원을 했다.

8월 31일(현지시간) 미국 플로리다주 폰테베드라 비치에 있는 TPC 소그래스 스타디움 코스(파72)에서 열린 주니어 플레이어스 챔피언십 최종 3라운드 3번 홀(파3·177야드)에서 7번 아이언으로 티샷한 볼이 홀에 빨려 들어갔다. 핀이 그린 뒤쪽에 꽂혀 있어서 실제 샷 비거리는 186야드였다.

타이거 우즈의 아들 찰리가 주니어 플레이어스 챔피언십 최종일 3번 홀에서 홀인원을 작성했다. AFP·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

티샷을 날린 뒤 한참 공이 떨어지는 걸 지켜보던 찰리는 그린 뒤에 서 있던 갤러리가 '들어갔다'고 외치며 두 팔을 흔들자 그제야 홀인원이 된 사실을 알아차리고 동반자들과 손바닥을 마주치며 기뻐했다. 그린에 올라가서 볼을 꺼내 들고 '와우'라고 함성을 지르며 다시 한번 기쁨을 만끽했다.

찰리는 지난해 12월 아버지와 함께 출전한 가족 골프 대항전인 PNC 챔피언십에서 생애 첫 홀인원을 기록했다. 이번엔 어머니 엘린 노르데그렌 앞에서 홀인원을 했다. 찰리는 미국주니어골프협회(AJGA) 홈페이지에 "그린 한 가운데를 겨냥해 티샷했는데 그게 들어갔다"고 좋아했다.

PGA 투어 본부에 딸린 TPC 소그래스 스타디움 코스는 해마다 PGA 투어가 직접 주최하는 제5의 메이저 대회 플레이어스 챔피언십이 열리는 PGA 투어의 직할 골프장이다. 우즈는 이곳에서 열린 플레이어스 챔피언십에 두 번이나 우승했다. 찰리는 이 대회에서 공동 31위(7오버파 223타)에 그쳤다. 10대 골프 신동으로 유명한 마일스 러셀(미국)이 우승(9언더파 207타)했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>