[포토] 예금보호 5천만 원에서 '1억 원'으로 상향

예금보호 한도가 5천만 원에서 1억 원으로 상향된 1일 서울 중구 하나은행 본점을 찾은 고객이 예금통장을 개설하고 있다.







