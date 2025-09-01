김민수 "尹부부 석방해야"…국힘 지도부 "합의된 의견 아니다"

김민수 최고위원 잇따른 강성 발언

당 지도부 "전체 의견 아냐" 선긋기

김민수 국민의힘 최고위원은 1일 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 탄핵 결정을 문제 삼으며 "윤 전 대통령과 김건희 여사를 석방하라"고 요구했다. 이에 대해 당 지도부는 "지도부 전체 의견으로 해석해선 안 된다"며 선을 그었다.

김 최고위원은 이날 오전 국회 본관에서 열린 최고위원회의에서 "수많은 국민은 여전히 탄핵이 정당하지 않다고 주장한다"며 "국민은 헌재에 법 절차까지 무시한 채 헌법상 보장된 대통령 권한을 심판할 어떤 권한도 부여한 바 없다"고 주장했다.

김 최고위원은 "헌법은 무죄추정 원칙으로부터 국민 권리를 보호한다. 내란죄가 확정되지 않았음에도 민주당은 윤 전 대통령을 내란 확정범으로 몰고 있다"며 "헌법 정신을 짓밟는 인권유린"이라고 강조했다.

특히 "모두가 탄핵의 강을 건너야 한다고 하지만 국민의힘은 탄핵의 강을 건널 힘이 없다"며 "탄핵의 강은 행정, 입법, 사법을 장악한 민주당만 건널 수 있다. 민주당이 국민을 위한다면 정치 보복성 모든 수사를 멈추라"고 말했다.

이같은 김 최고위원 발언에 박성훈 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 "당 지도부의 합의된 의견은 아니다"고 말했다.

박 수석대변인은 "김 최고위원 발언을 현재 장동혁 당대표 지도부 전체의 의견으로 해석해선 안 된다"며 "(국민의힘은) 국민적 상식과 합리성, 보편성 기준에 맞춰서 판단하겠다"고 했다.

정치권에선 김 최고위원이 잇따른 강성 발언으로 장 대표 등 지도부와 엇박자를 내고 있다는 목소리도 나온다.

국민의힘을 이끌게 된 장 대표는 민심과 당심의 괴리를 좁히기 위해 속도 조절에 나설 필요가 있지만 김 최고위원은 헌재의 탄핵 결정과 비상계엄까지 언급하며 오히려 더 강경한 발언을 내고 있기 때문이다.

