금융당국, MBK 제재절차 착수…중징계 가능성에 '촉각'

금감원, MBK에 검사의견서 발송…불건전영업행위 '초점'

이억원 금융위원장 후보자 "PEF, 국민 눈높이에 부합하지 않아"

MBK "검사 절차에 충실히 소명할 것"

새 정부 출범 이후 금융당국이 MBK파트너스에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 금융감독원은 이찬진 원장 체제에서 검사의견서를 발송하며 제재 절차에 착수했다. 이억원 금융위원장 후보자도 오는 2일 청문회를 앞두고 홈플러스 사태를 겨냥한 발언을 내놓는 등 전방위적 압박에 나섰다.

1일 금융투자업계에 따르면 최근 금감원은 MBK에 검사의견서를 보냈다. 검사의견서는 금감원이 검사 내용을 바탕으로 지적사항, 제재 수위, 근거 등을 담아 보내는 문서다. 검사의견서 발송은 제재 절차에 돌입했다는 것을 의미한다.

이번 검사의견서는 지난 3월 금감원의 MBK 현장검사를 토대로 발송됐다. 홈플러스가 기업회생 신청 계획을 숨긴 채 투자자들을 속여 6000억원 규모의 단기 사채를 발행했다는 혐의는 이미 검찰에 통보돼 수사가 진행 중이다.

이 때문에 이번 제재는 MBK의 불건전영업행위 여부에 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 자본시장법은 MBK파트너스처럼 기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP)의 불건전영업행위 금지를 명시하고 있다. 검사의견서에도 MBK파트너스가 홈플러스 인수 과정에서 발행한 상환전환우선주(RCPS) 처리와 관련한 불건전영업행위 등이 핵심 쟁점으로 담긴 것으로 알려졌다.

금융당국은 최근 MBK에 대해 전방위적 압박을 가하고 있다. 검사의견서에 앞서 금감원과 금융위원회와 함께 본사를 현장 조사하기도 했다.

이억원 금융위원장 후보자도 이달 2일 인사청문회를 앞두고 제출한 서면질의를 통해 "수사 과정에서 금융당국(증선위)이 협조할 부분이 있으면 적극 협조하고 진행 중인 검사·감리도 잘 살피겠다"고 말했다.

그러면서 "최근 제기된 사안에서 나타난 사모펀드(PEF)의 일부 행태는 시장과 국민의 눈높이에 부합하지 않은 측면이 있다"며 "사모펀드의 공과를 점검하고 시장신뢰를 회복할 수 있도록 제도개선 방안을 모색하겠다"고 강조했다.

금융당국의 압박을 비롯해 정치권과 노동계도 해당 사태를 유의깊게 바라보면서 중징계를 피할 수 없다는 전망도 나오고 있다. MBK가 이번 검사에서 기관경고 이상 중징계를 받게 되면 국민연금 등 기관 위탁운용에서 중단·취소 등 페널티를 받을 가능성도 있다. GP 제재는 수위에 따라 등록 취소까지도 가능하다. 이 밖에도 업무정지, 기관경고, 기관주의 등의 조치가 있다.

MBK는 "국민연금 등 투자자의 이익을 보호하기 위해 한국리테일투자가 보유한 홈플러스 발행 상환전환우선주의 발행조건 변경을 동의했다"며 "홈플러스의 신용등급이 하락할 것임을 예상하지 못했으며 기업회생을 미리 준비하지도 않았다"고 설명했다. 이어 "금융당국의 검사 절차에서 충실히 소명하겠다"고 덧붙였다.





