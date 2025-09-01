새마을금고, 모임통장 서비스 출시기념 이벤트 실시

모임통장 가입·센스있는 모임명 등록하고 스타벅스 상품권 받자

새마을금고중앙회는 모임통장 서비스 출시 기념 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

첫 번째 이벤트인 'MG모임통장이 스타벅스 커피 1만원권 쏜다!' 이벤트는 9월 한 달 동안 ▲모임통장 서비스를 가입하고 ▲모임주 포함 2명 이상 모임을 구성한 후 ▲해당 모임계좌에 1원 이상 입금하면, 추첨을 통해 모임주 1000명에게 스타벅스 1만원권을 경품으로 제공한다. 다만, 당첨자 발표까지 모임을 유지해야 하며, 모임주가 여러 모임을 보유한 경우 중복 참여는 불가능하다.

두 번째 이벤트는 'MG모임통장 이름을 부탁해!'로 이날부터 다음 달 31일까지 모임통장 서비스에 가입한 고객이 자신만의 개성넘치고 센스있는 모임명을 설정하고 응모하면 된다. 이벤트 참여자를 대상으로 추첨을 통해 ▲스타벅스 5만원권(10명) ▲ 스타벅스 3만원권(50명) ▲ 스타벅스 1만원권(100명)을 지급할 예정이다.

이벤트 참여는 MG더뱅킹 내 이벤트 페이지에서 응모 가능하며, 세부 내용도 해당페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 새마을금고중앙회는 다음 달부터 추가 이벤트를 진행할 예정이다. 해당 이벤트는 모임통장 서비스를 가입하고 10월 한 달 동안 월 평균 잔액을 10만원 이상 유지하는 경우 추첨을 통해 모임지원금 5만원을 지급한다.

새마을금고중앙회 관계자는 "이번 이벤트를 통해 새마을금고를 이용하시는 고객님들이 편하게 회비를 관리하는 계기가 되었으면 한다"며 "앞으로도 더 큰 혜택을 고객님들께 드리고자 다양한 이벤트를 진행할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.





