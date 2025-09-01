美 '관세 엄포'만으로도…韓 올 성장률 0.13%P 떨어진다

수출, 조기선적 증가→美 수입수요 둔화

"관세 불확실성, 시차 두고 부정적 영향"

한미 관세 협상 타결·정상회담, 불확실성 완화

'내년까지 지연'比 올 성장률 0.04%P↑

"미국 무역정책 불확실성 충격은 실제 관세 부과 여부와 별도로 우리 성장률을 올해 0.13%포인트, 내년 0.16%포인트 하락시키는 효과가 있을 것."

한국은행은 1일 발간한 'BOK 이슈노트-미국 무역정책 불확실성이 우리 성장에 미치는 영향'(주진철·박병국·윤혁진)을 통해 이같이 밝혔다. 관세에 대한 경제주체의 기대형성 메커니즘을 명시적으로 구현한 구조모형(DSGE 모형)을 통해 분석한 결과다. 주진철 한은 경제모형실 금융모형팀 차장은 "특히 수출과 투자가 큰 폭으로 감소했다"며 "이는 불확실성 확대가 큰 규모의 고정비용이 들어가는 기업의 해외시장 진출, 투자 결정 등에 지장을 주기 때문"이라고 말했다.

수출, 조기 선적 일시 증가→美 수입 수요 둔화…시차 두고 부정적 영향

미국 무역정책을 둘러싼 불확실성은 우리 경제에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미국 통상정책의 급격한 변화와 이에 수반되는 미국 무역정책 관련 불확실성은 실제 관세부과 여부와 관계없이 그 자체로 우리 경제에 부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 주 차장은 "무역정책 불확실성이 우리 성장에 미치는 영향을 정량적으로 분석했다"며 "VAR 모형을 이용한 실증분석 결과 불확실성 충격의 부정적 영향은 경제주체의 심리 위축 및 주가 하락 등을 통해 경제 전반으로 파급됐다"고 설명했다.

수출의 경우 불확실성 충격 발생 초기에는 미래 관세인상에 대비한 조기 선적(front-loading)으로 일시 증가하지만, 이후 미국의 수입 수요 둔화가 본격화하면서 불확실성 충격의 부정적 영향이 시차를 두고 가시화되는 양상을 보였다. 기업투자는 향후 관세부과에 따른 기대 자본수익률 하락과 불확실성에 따른 의사결정 지연 등으로 감소하는 것으로 나타났다. 가계도 높은 대외 불확실성에 직면해 예비적 동기가 강화하면서 소비를 줄이는 것으로 나타났다.

한미 관세 협상 타결·정상회담 "내년까지 지연 대비 올 성장률 0.04%P↑"

최근 한미 관세 협상 타결과 한미 정상회담은 미국 무역정책 불확실성의 부정적 영향을 완화하는 데 기여한 것으로 평가됐다. 모의실험 결과, 대미 관세 협상 타결은 협상이 내년까지 지연되면서 불확실성 충격의 지속 기간이 길어졌을 경우에 비해 우리 성장률을 올해 0.04%포인트, 내년 0.11%포인트 정도 높이는 효과가 있을 것으로 추정됐다. 주 차장은 "이는 통상환경의 불확실성 해소가 우리 경기회복에 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다"고 짚었다.

주 차장은 "통상환경 불확실성이 우리 경제에 적지 않은 영향을 미칠 수 있는 만큼, 우리나라와 관련한 미국 무역정책 불확실성이 향후 재차 증대되지 않도록 앞으로도 세부적인 측면에서 양국 간 긴밀한 통상 협의를 지속해 나가야 할 것"이라며 "이 과정에서 수출기업에 대한 무역금융 지원, 투자 여건 개선을 위한 정책적 노력 등도 강화해 나가야 할 것"이라고 강조했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>