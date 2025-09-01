본문 바로가기
개발·분양

대우건설, 협력사 직원 장학금·출산선물 지원

최대열기자

입력2025.09.01 10:21

시계아이콘00분 26초 소요
대우건설은 협력사 임직원 자녀 장학금 지원제도를 새로 도입한다고 1일 밝혔다. 현장관리·품질·안전 평가 결과 우수 협력사를 대상으로 상·하반기 50개 회사를 선정해 장학금을 지급하기로 했다. 3년 이상 재직한 협력사 직원 가운데 초중고교에 재학 중인 자녀를 둔 임직원으로 협력사 내부 추천을 거쳐 선정된다.


협력사 임직원 출산 축하 선물지원제도도 한다. 정규 등록사 가운데 신청일 기준으로 계약이 진행 중인 중소 협력회사 소속 임직원이 대상이다. 출산 시 출생아 한 명당 50만원 상당의 선물을 지원한다. 이러한 지원제도는 동반성장 경영 정책의 일환으로 지속가능한 상생협력 체계를 구축하기 위한 취지다.

대우건설은 140억원 규모로 동반성장 펀드를 운용하는 한편 우수 협력사에 계약 우선권 부여, 보증금 감면 등 인센티브를 제공하고 있다. 회사 관계자는 "앞으로 금융, 교육, 복지 등 여러 방면에서 실질적인 지원을 이어가겠다"라고 말했다.


대우건설 을지로 사옥. 대우건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
