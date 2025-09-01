본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

토스, 첫 기술 경진대회 '넥스트 ML 챌린지' 참가자 모집

문채석기자

입력2025.09.01 10:10

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'광고클릭 예측 모델개발' 주제…10월13일까지 참가 가능

토스는 1일 '넥스트 머신러닝(ML) 챌린지' 참가자를 이날부터 다음 달 13일까지 모집한다고 밝혔다.


토스 첫 기술 경진대회 '넥스트 머신러닝(ML) 챌린지'. 토스

토스 첫 기술 경진대회 '넥스트 머신러닝(ML) 챌린지'. 토스

AD
원본보기 아이콘

이 대회는 토스가 주최하는 첫 기술 경진대회다.

토스는 올해부터 머신러닝(ML) 엔지니어들이 현업에서 푸는 기술 문제를 공개하고, 우수 인재 발굴에 나선다.


오는 12월 중순부터 토스에 입사할 수 있고, ML 개발에 관심 있는 누구나 대회에 참가할 수 있다.


대회 주제는 '광고 클릭 예측(CTR) 모델 개발'이다.

토스 애플리케이션 내 광고 데이터를 활용해 가상의 사용자가 어떤 광고를 클릭할 것인지에 대한 확률을 빠르고 정확하게 예상하는 ML 알고리즘을 만드는 게 핵심이다.


예선, 본선 두 단계로 진행한다. 예선은 오는 8일부터 다음 달 13일까지 열린다. 참가자들이 만든 모델 성능을 점수화해 순위를 매기는 '리더보드' 방식으로 평가한다. 상위 30팀이 본선에 진출한다.


본선은 다음 달 13~17일 닷새간 모델 개발 보고서 제출과 코드 검증을 한다. 토스는 이를 심사해 11월3일 최종 수상자를 발표할 예정이다.


상금은 총 1000만원이다. 1위부터 3위에게 각각 500만원, 300만원, 200만원을 준다. 본선 진출 30팀에는 토스 채용 지원 시 서류 평가를 면제해준다. 다만 지원자의 재학 또는 재직 상태에 따라 지원 가능한 공고가 다르다. 자세한 내용은 대회 주관사 데이콘의 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


토스 관계자는 "토스 광고는 머신러닝 기술을 통해 예측 정확도와 의사결정 수준을 높여가고 있다"며 "넥스트 머신러닝 챌린지는 단순한 기술 경연을 넘어 창의적 해법과 미래의 혁신을 만들어가는 도전의 장이 될 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'990원 소금빵' 난리에 슈카월드 "자영업자 비난 의도 아냐" 사과

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

건물 옥상서 돌 날아와 차량 '퍽'…사람도 맞을 뻔 '아찔'

고용부·경찰, '청도 열차 사고' 관련 코레일 압수수색

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

새로운 이슈 보기