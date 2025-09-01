"기술로 교통격차 해소" 협의체 꾸린 국토부·현대차

민관합동 K-교통 얼라이언스 출범

교통기본법 제정·모빌리티 혁신전략 발표

국토교통부는 민·관 합동 'K-교통 얼라이언스'가 1일 출범한다고 밝혔다. 수도권과 지방, 수도권 내 교통 격차를 해소하는 한편 미래 이동수단 산업을 육성하기 위한 협의체다.

얼라이언스의 슬로건은 '이동의 권리를 국민 모두에게'로 잡았다. 부제는 NUMA(Next Urban Mobility Alliance)다. 국토부와 현대차가 공동 주관을 맡았고 중앙부처와 지자체, 공공기관, 기업 등 총 30여곳이 함께한다. 개방형 협의체로 추후 상황에 따라 참여기관을 더 늘릴 가능성도 열어놨다.

교통 격차 해소, 교통안전 강화, 교통 데이터 협력 강화, 미래 모빌리티 산업 육성 등 크게 4가지를 주된 목표로 삼았다. 협의체를 통해 실제 현장에서 느끼는 문제를 정책 과제로 정해 민간과 정부가 함께 해결해 나가는 데 머리를 맞대기로 했다.

구체적으로 인프라를 확충하거나 교통안전 정책·기술을 고안하는 일, 주체별로 다른 교통 데이터를 표준화하는 작업, 각종 실증 프로그램 등을 분야별로 나눠 추진하기로 했다. 국토부는 "수도권·비수도권 교통 격차, 교통약자와 소외지역 주민의 이동 불편 해소 등에 대한 국민 기대에 부응하기 위해서는 정부 정책 방향을 전환하는 한편 기술혁신을 이끌어 갈 민간기업, 유관기관의 협업이 필수"라고 설명했다.

새 정부에서는 이동권을 적극 보장하겠다는 기조를 분명히 하고 있다. 이재명 대통령은 교통기본법을 제정하겠다는 점을 대선공약으로 내걸었다. 자율주행 등 모빌리티 분야 첨단 산업을 육성하겠다는 뜻도 공공연히 내비쳤다. 얼라이언스 차원에서 올해 안에 모빌리티 혁신 성장전략(가칭)을 발표하는 한편 내년 8월께 성과 발표회를 열기로 했다.

강희업 국토부 2차관은 "교통은 이제 단순 인프라가 아닌, 국민의 일상이자 삶을 연결하는 필수 서비스로 국민 누구나 원하는 시간에 원하는 곳으로 안전하고 자유롭게 이동할 수 있어야 한다"며 "민·관이 힘을 합쳐 교통 격차 없는 대한민국, 모두가 자유롭고 안전하게 이동하는 사회를 위해 나아가길 기대한다"고 말했다.





