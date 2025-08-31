[내일 날씨]전국 대부분 흐리고 비소식…낮 최고 34도

월요일인 1일에는 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 강한 비 또는 소나기가 내리겠다.

31일 기상청에 따르면 이날 밤부터 9월 1일까지는 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 오겠다.

중부 지방의 비는 1일 밤에 그치겠지만 일부에서는 다음 날에도 이어져 2일에는 새벽까지 경기 남부와 강원도에, 오전까지 충청권에, 오후까지는 남부지방과 제주도에 가끔 비가 내리겠다.

이날부터 9월 2일까지 예상 강수량은 수도권·충청·경상권·강원내륙산지 30∼80㎜(부산·경남 남해안 100㎜ 이상), 전라권과 제주도 10∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)이다. 소나기가 내리는 지역에서는 소강상태를 보이는 곳이 있겠고 같은 시군구 내에서도 강수량 차이가 매우 크겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 특히 31일부터 1일 사이에는 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비가 내리는 곳이 있어 계곡이나 하천의 범람·급류 등에 각별히 유의해야겠다. 다만 가뭄에 시달리고 있는 강원 강릉시 등 동해안에는 5㎜ 안팎의 적은 비만 내릴 것으로 보인다.

당분간 기온은 평년보다 높겠다. 습한 날씨 때문에 남부지방을 중심으로 최고 체감온도는 33도 내외로 치솟을 전망이다. 1일 아침 전국 예상 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 27∼34도다. 2일은 최저 20∼26도, 최고 27∼33도가 되겠다.

1일 오전부터 동해중부 바깥 먼바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에는 바람이 시속 30∼50㎞(9∼14㎧)로 매우 강하게 불고 물결도 1.5∼3.5ｍ로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있어 해상 안전사고에 유의해야겠다.





