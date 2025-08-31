42세 박상현, 2년 만에 우승…나이는 숫자에 불과해

동아회원권그룹 오픈서 2타 차 정상

시즌 첫 우승이자 통산 13승 환호

통산 상금 60억원 돌파 '파란불'

1983년생 베테랑 박상현이 나이를 잊은 활약을 펼쳤다.

31일 경기도 광주시 강남300CC(파70·6863야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 동아회원권그룹 오픈(총상금 7억원) 최종 4라운드에서 2언더파 68타를 쳐 2타 차 우승(21언더파 259타)을 완성했다. 2023년 제네시스 챔피언십 제패 이후 1년 10개월 만에 시즌 첫 우승이자 통산 13승째를 수확했다.

박상현이 동아회원권그룹 오픈에서 우승한 뒤 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. 사진제공=KPGA AD 원본보기 아이콘

올해 42세인 박상현은 40대에 2승을 추가했다. KPGA 투어에서 박상현보다 더 많이 우승한 선수는 최상호(43승), 박남신(20승), 한장상(19승), 최경주(17승), 최광수(15승) 5명뿐이다. 우승 상금 1억4000만원을 받아 통산 상금을 56억5735만6319원으로 늘렸다. KPGA 투어에서 가장 먼저, 그리고 유일하게 통산 상금 50억원을 넘긴 박상현은 이번 시즌에 사상 최초로 통산 상금 60억원 돌파를 기대하고 있다. 60억원까지 남은 금액은 3억4264만3681원이다.

박상현이 적어낸 259타는 2017년 티업·지스윙 메가 오픈에서 장이근이 세운 KPGA 투어 72홀 최소타 기록(260타)을 1타 넘어섰지만, 이번 대회는 젖은 페어웨이에서 볼을 집어 올려서 닦은 뒤 다시 원래 있던 자리 1클럽 이내에 내려놓고 치는 프리퍼드 라이를 적용한 탓에 공식 기록으로 인정받지는 못했다.

박상현은 5타 차 선두로 출발해 버디 4개에 보기 2개를 곁들였다. 2, 4번 홀 버디로 순항을 하다가 6번 홀(파4)에서 티샷을 왼쪽 언덕 아래로 보낸 탓에 첫 보기를 범했다. 9번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 홀 1ｍ 옆에 떨궈 1타를 줄였으나 10번 홀(파4)에서 3퍼트 보기를 적어내는 실수를 저질렀다.

퍼터 선택이 성공했다. 박상현은 12번 홀(파3) 티샷이 프린지에 떨어졌고, 6ｍ 거리에서 퍼터로 굴린 볼을 홀에 집어넣고 포효했다. 13번 홀(파4)부터 마지막 18번 홀(파5)까지 6개 홀을 차분하게 파로 막아내고 리더보드 상단을 굳게 지켜냈다. 그는 "너무 기쁘다. 마지막까지 긴장감을 가지고 했는데 좋은 결과로 마무리해서 기분이 좋다"고 환호했다.

박상현은 "대회를 뛰다 보면 언젠가는 통산 상금 60억원, 70억원을 기록할 수 있다고 생각한다"며 "이 감을 잘 유지한다면 올해 안에 좋은 소식을 전할 수 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "앞으로 5승을 추가하면 통산 20승을 기록한다. 영구 시드권을 따낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이태훈(캐나다)은 무려 9타를 줄이며 2위(19언더파 261타)로 도약했다. 최승빈과 송민혁 공동 3위(16언더파 264타), 문도엽 5위(15언더파 265타), 배용준과 이동환, 오승택은 공동 6위(14언더파 266타)로 대회를 마쳤다. 최진호와 김태훈, 강경남 등은 공동 13위(12언더파 268타)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>