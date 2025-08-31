본문 바로가기
'앙숙'이던 中시진핑-인도 모디, '협력·다자주의' 한목소리

곽민재기자

입력2025.08.31 19:07

히말라야 지역 국경 분쟁 등으로 갈등을 빚어온 중국과 인도가 최근 관계 해빙 무드를 맞은 가운데 양국 정상이 '협력 강화' 메시지를 재차 내비쳤다.


악수하는 인도-중국 정상. 연합뉴스

31일 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 톈진 영빈관에서 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석차 중국을 방문한 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 "(양국은) 전략적 소통을 강화하고 상호신뢰를 심화해야 한다"며 "협력 파트너이지 적수가 아니고, 상호 발전의 기회이지 위협이 아니라는 이 큰 방향만 잘 잡으면 중국과 인도 관계는 안정적으로 멀리 갈 수 있다"고 말했다.

시 주석은 "국경 지역의 평화·안녕을 함께 수호해야 하고, 국경 문제가 전체 중국-인도 관계를 정의하게 해선 안 된다"면서 "다자 협조를 강화하고 공동의 이익을 지키며, 세계 다극화와 국제 관계의 민주화를 함께 추동해 아시아는 물론 세계 평화·번영에 공헌해야 한다"고 했다.


모디 총리는 "인도와 중국은 파트너이지 적수가 아니고, 공동인식이 이견보다 훨씬 크다"며 "인도는 장기적 각도에서 양국 관계를 대하고 발전시키고 있다"고 화답했다. 또 그는 "세계 경제의 고도의 불확실성을 맞아 글로벌 주요 경제체(국가)로서 인도와 중국의 협력 강화가 매우 중요하다"며 "인도와 중국은 전략적 자율성과 독립 외교를 견지하고 있고, 양국 관계는 제3자의 영향을 받지 않는다"고 강조했다.


모디 총리는 "양국 협력은 21세기가 진정 아시아의 세기가 되도록 할 것이고, 양국이 손을 잡고 장차 국제 사무에서 다자주의의 힘을 늘릴 것"이라고 언급했다. 또 국경 분쟁에 대해서는 "인도는 중국과 공평하고 합리적이며 양국이 모두 받아들일 수 있는 국경 문제 해결 방안을 모색할 용의가 있다"고 했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
