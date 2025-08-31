'임기 고수' 이진숙에 우상호 "출마하려면 그만두라"

우상호 "정치 목적으로 자리 활용 의심"…대구시장 출마설

이 위원장, SNS 통해 "임기 채우면 지방선거 출가 불가" 주장

이 대통령, 비공개 논의 내용 외부 공개 등으로 국무회의서 배제

대통령실 "직권 면직 검토"

우상호 대통령실 정무수석이 임기를 채우겠다는 의지를 수차례 피력해온 이진숙 방송통신위원장을 향해 출마할 생각이 있으면 그만두고 나가는 것이 맞다는 지적을 했다. 대통령실은 현재 감사원 감사 결과를 토대로 이 위원장에 대한 직권면직을 검토하고 있다.

우 수석은 전날(30일) 9개 지역민영방송사가 공동으로 기획한 특별대담에서 "이 위원장이 방통위원장을 하는 목적이 정치인 것 같다"면서 이같이 밝혔다. 그러면서 우 수석은 "제가 국무회의장에서 보면 시키지 않는데 꼭 준비해온 발언을 해서 뉴스를 만든다"면서 "우리가 브리핑하지 않아도 본인이 나가서 소셜미디어(SNS)나 기자실에 가서 본인이 한 이야기를 밝힌다"고 말했다.

이어 우 수석은 "지금 대구시장 출마설도 있다. 아무리 봐도 이 위원장은 정치적 목적으로 자리를 활용하는 것 같다는 의심을 지울 수가 없다"고 했다.

이에 이 위원장은 31일 페이스북 글을 통해 "법적으로 정해진 임기는 2026년 8월까지"라면서 "지방선거 일정은 2026년 6월 3일로 예정돼 있으며, 임기를 채우면 지방선거 출마는 불가능하다"고 주장했다. 법적으로 정해진 임기를 채우겠다는 게 본인의 생각이며, 이를 정치적인 것으로 해석하는 것은 잘못된 것이라고도 했다. 그러면서도 대구시장 출마설에 대해서는 언급하지 않았다.

앞서 이재명 대통령은 이 위원장이 비공개 국무회의에서 나온 내용을 언론에 알리는가 하면, 안건과 무관한 발언을 반복하자 지난달 9일부터 국무회의 배석자 명단에서 제외했다. 대통령실은 감사원 감사 결과에 근거해 '정치적 중립 의무 위반'으로 직권면직하는 방안도 검토하고 있다. 강유정 대통령실 대변인 29일 브리핑에서 "이 위원장을 직권면직하는 방안을 검토하고 있다"고 했다. 감사원은 이 위원장이 지난해 탄핵 소추된 이후 유튜브 방송에 출연해 정치적 발언 등을 한 점이 '정치적 중립 의무를 훼손할 가능성이 큰 경우'에 해당한다며 주의 조치를 내렸다.

이진숙 방송통신위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.8.20 김현민 기자 원본보기 아이콘

이규연 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 이 위원장의 페이스북 내용과 관련해 "언급할 입장을 아니고, 그런 단계가 아니라고 생각한다"면서 "수사가 진행 중이기 때문에 직권 면직을 검토한다는 입장이 나온 것 같다. 그러나 지금까지 어떠한 방향과 관련해서 결정이 난 것은 없으며 앞으로 수사 상황을 보고 결정할 내용"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



