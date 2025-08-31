본문 바로가기
김정은, 특별열차 타고 방중 가능성…2일 베이징 도착 유력

곽민재기자

입력2025.08.31 17:15

단둥-베이징 일부 열차 운행 제한

김정은 북한 국무위원장이 내달 3일 중국 전승절 80주년 열병식 행사 참석을 위해 내달 1일 열차를 타고 베이징을 향해 출발할 것이란 관측이 나온다.


김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

31일 복수의 정부 소식통에 따르면 김 위원장은 다음 달 1일 특별열차를 타고 평양에서 출발할 가능성이 크다. 평양에서 베이징까지는 열차로 20∼24시간 정도 걸려 1일에는 출발해야 전승절 행사 전날인 2일에 도착할 수 있다는 점에서다.

앞서 김 위원장은 중국을 4회 방문했는데 2018년 3월 첫 방중 때와 2019년 1월 네 번째 방문길에는 열차로 이동했고, 2018년 5월과 6월 방문 때는 전용기 '참매 1호'를 탔다.


다만 최근 몇 년간 '참매 1호'를 사용한 동향이 포착되지 않아 열차 이용에 무게가 실리고 있다. '참매 1호'가 노후해 김 위원장이 이용을 꺼린다는 분석도 나온다. 철도 동선 인근에 있는 중국 랴오닝성 단둥의 호텔이 외국인 예약을 제한하고 있다는 점도 김 위원장이 열차를 이용하리라는 관측을 뒷받침한다. 이 호텔은 과거 김 위원장의 방중 때도 외국인 예약을 받지 않았다.


단둥에서 오후에 출발해 이튿날 오전 베이징에 도착하는 열차 운행이 내달 1일과 2일 중단된 점도 김 위원장의 방중과 관련됐을 수 있다. 김 위원장의 특별열차가 1일 밤 국경을 넘어 베이징으로 향할 수 있다는 관측이 나온다.

김 위원장은 베이징에서 중국 정부의 공식 영빈관인 시내 댜오위타이(조어대)에서 묵을 가능성이 높다. 앞서 그는 앞서 3차례의 베이징 방문 당시 모두 댜오위타이에서 숙박했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
