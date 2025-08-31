본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[속보]국민의힘, 새 사무총장 정희용·정책위의장 김도읍 내정

곽민재기자

입력2025.08.31 16:58

수정2025.08.31 16:59

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]국민의힘, 새 사무총장 정희용·정책위의장 김도읍 내정
AD
원본보기 아이콘




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 226명 혼자 죽는다…'80%가 남성' 고립사 쓰나미 덮친 日 하루에 226명 혼자 죽는다…'80%가 남성' 고립사 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보, 청소기 또 고장났어?"…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행

BTS 정국 자택에 또 주거침입…주차장 들어온 40대 여성 현행범 체포

세계에서 가장 평화로운 나라는 아이슬란드…한국 41위

산불 끄는 소방관에 "신분증 달라"…美 이민자 단속 논란

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

허위 테러협박 한번에 혈세 수백만원…"손배소송 압박해야"

새로운 이슈 보기