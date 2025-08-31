곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
[속보]국민의힘, 새 사무총장 정희용·정책위의장 김도읍 내정
2025년 08월 31일(일)
"술 마셨단 얘기하지 말라고…尹 만찬엔 소맥 폭탄주만 돌았다" 민주당 간 김상욱 폭로
"이게 평점 1위 맞아? 짬뽕 맛 하나도 안 난다"…분노 속 리뷰 조작 의혹 터졌다
"세금 깎아줘도 안 사요"…혜택 줘도 가격 더 추락하는 지방 집값 [부동산AtoZ]
교통비 '확' 깎는다…"5만원도 안 내고 한 달 무제한" 파격 지원 나선 서울시
"그냥 돈 잘 버는 의사 될래요"…SKY 중도 이탈한 학생들 '역대 최고'
"여보, 청소기 또 고장났어?"…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체
'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행
BTS 정국 자택에 또 주거침입…주차장 들어온 40대 여성 현행범 체포
산불 끄는 소방관에 "신분증 달라"…美 이민자 단속 논란
