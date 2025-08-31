"술 마셨단 얘기하지 말라고…尹 만찬엔 소맥 폭탄주만 돌았다" 민주당 간 김상욱 폭로

“소맥 빠진 적 없어…모두 취하다가 끝나”

“李 대통령 만찬은 격조 있어…토론 많아”

김상욱 더불어민주당 의원이 윤석열 전 대통령 시절의 대통령실 만찬과 이재명 대통령 주재 만찬의 분위기 차이를 전했다.

김 의원은 지난 29일 자신의 유튜브 채널 '김상욱TV' 라이브 방송에서 "윤석열 전 대통령이 용산으로 불렀을 때와 오늘 이재명 대통령이 청와대 영빈관으로 불렀을 때의 오찬 모습은 완전히 달랐다"고 말했다.

그는 윤 전 대통령 당시 용산 대통령실 만찬 분위기를 회상하며 "들어가자마자 '오늘 술 마셨다는 이야기를 밖에 절대 하지 말라'는 주의가 있었다"며 "이후 술이 나오는데, 좋은 술이 아니라 소맥 폭탄주만 계속 돌았다"고 전했다.

이어 "나는 소맥을 제일 싫어하는데, 도망 다니다가 잡혀서 강제로 마시게 됐다"며 "윤 전 대통령과 함께한 만찬에서 소맥이 빠진 적이 없었다. 모두가 취하고, 누구는 울기도 하다가 결국 그렇게 자리가 끝나곤 했다"고 덧붙였다.

윤석열 전 대통령 ,김상욱 더불어민주당 의원. 아시아경제DB

반면 이날 이재명 대통령과의 청와대 영빈관 오찬은 전혀 다른 분위기였다고 밝혔다. 김 의원은 "영빈관에서 함께 식사했는데 술은 단 한 잔도 없었고, 대신 다양한 토론이 오가며 격조 있는 자리였다"며 "국가의 품격을 느낄 수 있었다"고 말했다.

또한 "용산 대통령실은 너무 좁고 음침해 국가의 품격을 논하기에 부족했지만, 청와대 영빈관은 품위와 국격을 갖춘 공간이었다"고 평가했다.

실제로 이재명 대통령은 후보 시절부터 대통령 집무실의 청와대 복귀를 공약으로 내걸었으며, 대통령 비서실 역시 연내 이전을 목표로 준비 중이라고 밝힌 바 있다.

한편 김 의원은 국민의힘 소속으로 제22대 국회에 입성했으나, 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 둘러싼 갈등을 계기로 탈당해 더불어민주당에 합류했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



