캠퍼스에 유학생 쑥쑥 느는 이유?… 국립부경대, 개도국 유학생 유치 결실

10여년 만에 카자흐스탄 학생 22배↑



등록금 지원 '부경초청장학생' 결실

캠퍼스에 카자흐스탄 유학생이 22배나 늘어난 까닭은 뭘까? 물론 전체적으로 큰 수치는 아니지만 10여년 전 첫 유학생이 1명이었다가 올해는 현재 22명이 됐다.

국립부경대학교(총장 배상훈)가 운영 중인 '부경초청장학생(Global Pukyong Scholarship)' 제도가 외국인 유학생 유치에 뚜렷한 성과를 내고 있다.

국립부경대에 따르면 2013년 1명이었던 카자흐스탄 출신 유학생 수는 올해(2025년 4월 기준) 22명으로 22배 증가했다. 같은 기간 미얀마 출신 유학생은 13명에서 187명으로 14배, 우즈베키스탄은 7명에서 58명으로 8배 늘었다.

학·석·박사과정과 교환학생, 연수, 복수학위 등 전 과정을 포함한 전체 외국인 유학생 수는 2013년 946명에서 올해 1648명으로 약 2배 증가했지만 세 나라의 증가세는 특히 두드러진다.

부경대는 이런 성과를 2013년 국제교류본부가 도입한 '부경초청장학생' 제도의 효과로 설명했다. 이 장학 제도는 저개발국·개도국 우수 학생에게 학사 과정 4년간 등록금과 건강보험료를 지원하며 지금까지 카자흐스탄·미얀마·우즈베키스탄에서 총 59명이 추천을 받아 부경대에 입학했다. 올해 2학기에도 카자흐스탄 출신 학생 1명이 새로 입학할 예정이다.

부경대는 부경초청장학생들이 실제 유학 생활 경험을 토대로 다른 외국인 학생들에게 학교를 추천하는 등 '친(親)부경인' 역할을 하며 유학생 유치에 파급 효과를 내고 있다고 설명했다. 또 이들이 졸업 후 각국에서 활약하며 출신 대학의 위상을 높이는 성과도 기대하고 있다.

서재철 국제교류본부장은 "유학생 유치를 위한 노력이 데이터로 확인된 만큼 장학 혜택을 더 확대하고 부산시 우호협력도시 등으로 대상을 넓혀 우수한 유학생을 유치하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





